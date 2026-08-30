Зустріч Путіна із Зеленським та Трампом можлива лише для "фіксації домовленостей", - Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом можлива лише для "фіксації домовленостей".

Про це він сказав у коментарі російським пропагандистам, цитує ТАСС, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Умова для саміту

"Саміт Путін — Трамп — Зеленський пропонують провести вже давно. І ви добре знаєте позицію глави нашої держави: така зустріч можлива лише для закріплення домовленостей", - сказав Пєсков.

Він заявив, що "домовленості щодо України" не можуть бути "примітивною угодою" і є "складним процесом з величезною кількістю деталей".

Крім того, речник Путіна сказав, що Росія нібито "зберігає відкритість до переговорів щодо України, але поки передумов немає".

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Що передувало

Напередодні видання Axios із посиланням на власні джерела повідомило, що очільник ЦРУ Джон Реткліфф під час нерозголошуваного візиту до Москви висунув ініціативу щодо проведення саміту за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна. Головне завдання потенційних перемовин - пошук шляхів для припинення війни.

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