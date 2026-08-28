Путин уже обещал ЦРУ не нападать на Украину. Нужно быстрее готовиться к обороне от РФ, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал союзников не полагаться на заверения Москвы об отсутствии намерений провоцировать НАТО. Он напомнил, что перед полномасштабным вторжением в Украину Владимир Путин также уверял директора ЦРУ, что Россия не будет нападать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сикорский написал в социальной сети X.

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Сикорский вспомнил обещания Кремля перед вторжением

Заявление польского министра прозвучало на фоне сообщений о недавнем визите директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву. По данным СМИ, во время переговоров он предостерег российских чиновников от эскалации против союзников США по НАТО, в частности Эстонии, Латвии и Литвы.

"Судя по всему, агенты Путина заверили директора ЦРУ, что он не будет провоцировать НАТО", — отметил Сикорский.

В то же время глава польской дипломатии напомнил об аналогичных заверениях, которые Москва давала Вашингтону накануне полномасштабной войны против Украины.

"Путин уверял директора ЦРУ президента Байдена, что не будет вторгаться в Украину", - написал он.

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"Ускорить подготовку к обороне"

По мнению Сикорского, предыдущий опыт отношений с Кремлем должен служить аргументом не в пользу доверия к нынешним заявлениям Москвы, а для усиления оборонной готовности.

Поэтому глава МИД Польши призвал ускорить подготовку к возможной российской агрессии.

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