Путін уже обіцяв ЦРУ не нападати на Україну. Треба швидше готуватися до оборони від РФ, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав союзників не покладатися на запевнення Москви про відсутність намірів провокувати НАТО. Він нагадав, що перед повномасштабним вторгненням в Україну Володимир Путін також переконував директора ЦРУ, що Росія не нападатиме.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Сікорський написав у соцмережі X.

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Сікорський згадав обіцянки Кремля перед вторгненням

Заява польського міністра пролунала на тлі повідомлень про нещодавній візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. За даними медіа, під час переговорів він застеріг російських посадовців від ескалації проти союзників США по НАТО, зокрема Естонії, Латвії та Литви.

"Судячи з усього, агенти Путіна запевнили директора ЦРУ, що він не буде провокувати НАТО", – зазначив Сікорський.

Водночас глава польської дипломатії нагадав про аналогічні запевнення, які Москва давала Вашингтону напередодні повномасштабної війни проти України.

"Путін запевняв директора ЦРУ президента Байдена, що не буде вторгатися в Україну", – написав він.

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"Прискорити підготовку до оборони"

На думку Сікорського, попередній досвід відносин із Кремлем має бути аргументом не на користь довіри до нинішніх заяв Москви, а для посилення оборонної готовності.

Тому глава МЗС Польщі закликав прискорити підготовку до можливої російської агресії.

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