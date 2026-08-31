Путін заявив Моді, що Росія "рухається шляхом до врегулювання конфлікту в Україні"

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ буцімто прагне завершення війни проти України.

Про це він сказав на зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Заклик Моді

На зустрічі прем'єр Індії закликав Путіна припинити "нескінченну війну" проти України, бо конфлікт "відкидає людство назад".

"Кожен крок до миру дарує людству справжню надію. Ми маємо перейти від нескінченної війни до її закінчення, до припинення бойових дій. І ми маємо рухатися саме в цьому напрямку. Це має вирішальне значення для всього людства. Цього вимагає весь світ. І це, зокрема, послання Індії: Індія – країна Ганді, країна Будди – ось наше послання", — сказав індійський прем'єр.

Моді зауважив, що Індія "підтримує всі мирні зусилля в цьому регіоні" й продовжуватиме це робити.

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Відповідь Путіна

Путін на це відповів, що РФ нібито "рухається в напрямку завершення українського конфлікту":

"Дуже дякую, шановний прем’єр-міністре. Ми саме цим шляхом і рухаємося".

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