Эта осень и зима могут стать решающими в войне РФ против Украины, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Запад не повторять ошибок прошлого и усилить поддержку Украины, отметив, что предстоящие осень и зима могут стать решающими для безопасности всей Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Это ответственность всего Запада сказать: судьба Украины - это также наша судьба в ближайшем будущем.

Ближайшие месяцы, эта осень, эта зима, которые впереди, могут стать решающими не только для независимости Украины, но и для нас. А также для безопасности Польши и всего свободного мира", - сказал он во время ежегодного мероприятия в память о начале Второй мировой войны.

Туск подчеркнул, что следует извлечь уроки и мудрые выводы из прошлой войны.

Читайте также: Германия не должна наказывать украинцев, подозреваемых в подрыве "Северных потоков", - Туск

"Чтобы нам больше никогда не пришлось полагаться на героизм одиноких солдат, на героизм тех, кто ждал реакции союзников. Мы должны полагаться на собственные силы, на настоящие союзы, не на заклинания, не на мифы, а на подлинную искренность.

Мы должны помочь Украине выжить сегодня. Мы не можем повторить эти ошибки, мы не можем повторить Мюнхен, мы не можем повторить эту ужасную, беспомощную, бессильную политику потакания злу. ...

Мы также не можем позволить никому - ни здесь, в нашем доме в Польше, ни в Европе, ни в Соединенных Штатах - допустить повторения "коричневой волны" агрессии и презрения", - подытожил польский премьер.

Читайте: Нельзя исключать российские провокации против любого члена НАТО, - Туск