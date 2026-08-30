Нельзя исключать российские провокации против любого члена НАТО, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что нельзя исключать вероятность провокаций со стороны России в отношении любой страны-члена НАТО.

Об этом он заявил после беседы с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает Цензор.НЕТ.

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Эскалация со стороны РФ продолжается

"Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте только что поделился со мной своей оценкой ситуации в регионе и на украинско-российском фронте. Как я и предупреждал, эскалация со стороны России продолжается", — отметил Туск.

Также в связи с этим он призвал усилить ПВО Украины.

"Украина нуждается в большей поддержке с воздуха, что также имеет значение для нашей безопасности. Это задача для всей Европы", — подчеркнул премьер Польши.

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"Мы должны быть готовы"

Он также повторил, что ближайшие полгода будут "решающими".

"Мы должны быть готовы, как Польша, так и НАТО, к различным сценариям. Мы не можем исключать провокации со стороны России в отношении любого из членов НАТО", — подчеркнул Туск.

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Что предшествовало

Напомним, накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в течение последних недель появляются многочисленные публичные сигналы о подготовке России к эскалации напряженности, и речь идет не только о войне в Украине, но и о безопасности всего региона.