Нельзя исключать российские провокации против любого члена НАТО, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что нельзя исключать вероятность провокаций со стороны России в отношении любой страны-члена НАТО.
Об этом он заявил после беседы с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает Цензор.НЕТ.
Эскалация со стороны РФ продолжается
"Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте только что поделился со мной своей оценкой ситуации в регионе и на украинско-российском фронте. Как я и предупреждал, эскалация со стороны России продолжается", — отметил Туск.
Также в связи с этим он призвал усилить ПВО Украины.
"Украина нуждается в большей поддержке с воздуха, что также имеет значение для нашей безопасности. Это задача для всей Европы", — подчеркнул премьер Польши.
"Мы должны быть готовы"
Он также повторил, что ближайшие полгода будут "решающими".
"Мы должны быть готовы, как Польша, так и НАТО, к различным сценариям. Мы не можем исключать провокации со стороны России в отношении любого из членов НАТО", — подчеркнул Туск.
Что предшествовало
Напомним, накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в течение последних недель появляются многочисленные публичные сигналы о подготовке России к эскалации напряженности, и речь идет не только о войне в Украине, но и о безопасности всего региона.
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