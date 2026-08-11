"Игра в кошки-мышки": в Великобритании объяснили, как НАТО реагирует на воздушные провокации РФ

Российская Федерация на протяжении длительного времени проверяет реакцию НАТО с помощью систематических воздушных инцидентов в воздушном пространстве стран Балтии, Польши и Румынии. В Великобритании подробно проанализировали потенциальные риски такого поведения и определили условия, при которых Альянс будет вынужден применить военный ответ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Великобритании в Украине Нил Кромптон в интервью РБК-Украина.

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Российские провокации

По словам дипломата, нарушения воздушного пространства стран НАТО — Румынии, Польши, стран Балтии — продолжаются не первый год. Он отметил, что для описания таких действий используют различные термины: гибридная война, кибератаки.

"Россия проводит испытания и, так сказать, "прощупывает почву", и я считаю, что НАТО коллективно регулярно обсуждает соответствующие меры реагирования", — отметил Кромптон.

Также он отметил, что страны Альянса как по отдельности, так и коллективно инвестируют в укрепление обороны — в разведку, киберпространство и военную сферу.

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Посол напомнил, что в Анкаре НАТО охарактеризовало Россию как долгосрочную угрозу безопасности Европы. Поэтому каждый инцидент анализируют отдельно, подбирая военный ответ, который не приведет к эскалации.

Отвечая на вопрос, достаточна ли реакция НАТО на ситуацию в Польше, чтобы удержать главу Кремля Владимира Путина от новых провокаций, посол отметил, что дискуссии об оптимальном ответе продолжаются в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

"Я считаю, что это похоже на игру в кошки-мышки. Путин, я уверен, проверит ситуацию в другом регионе, и НАТО придется реагировать", — сказал дипломат.

В то же время, по словам Кромптона, стратегическое положение России со временем ослабевает — отчасти благодаря действиям Украины, отчасти благодаря НАТО как блоку. Это создает дополнительные вызовы для Москвы.

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Риск прямой российской агрессии против НАТО

На вопрос о риске прямой российской агрессии против одной из стран НАТО, в частности в Прибалтике, посол ответил, что такой сценарий широко обсуждается.

"Мое личное ощущение заключается в том, что решимость НАТО защищать государства-члены Альянса сильна, и это было бы просчетом со стороны России. Но нам, конечно, не следует быть наивными, и мы должны не только готовиться к таким непредвиденным ситуациям, но и предотвращать их", — подчеркнул Кромптон.

Дипломат добавил, что у НАТО есть "хороший, согласованный план", направленный именно на это. По его словам, сейчас очень непросто иметь дело с Россией.

Реагирование

Посла также спросили, готов ли британский контингент в составе многонациональных оперативных сил в Эстонии немедленно вступить в бой в случае агрессии, не дожидаясь консультаций на уровне НАТО.

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"Они находятся там как для демонстрации поддержки Эстонии, так и для сдерживания российской агрессии. Поэтому замысел заключается в том, чтобы они делали все необходимое с учетом обстоятельств, сложившихся на тот момент", — ответил Кромптон.