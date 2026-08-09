Провокации РФ против НАТО с использованием украинских дронов: Финляндия готовится к "необычным событиям", - министр обороны Хяккянен

Россия может устроить провокации против НАТО с использованием захваченных украинских дронов, поэтому Финляндии необходимо сохранять бдительность и готовиться к "необычным сценариям".

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью IS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Возможна эскалация или провокация в Балтийском регионе

Так, Хяккянен отметил, что нельзя исключать возможность того, что Москва попытается осуществить эскалацию или провокацию в Балтийском регионе. Одной из возможных целей таких действий может быть ослабление политической, экономической и военной поддержки Украины со стороны союзников, а также проверка готовности НАТО.

Стоит напомнить, что ранее лидеры Польши и стран Балтии предупреждали о возможном нападении, саботаже или провокации со стороны России в регионе. По данным литовской разведки, Москва может использовать захваченные в качестве военного трофея украинские дроны для инсценированной атаки.

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Финляндия готовится к необычным событиям

Кроме того, министр подчеркнул, что Финляндии необходимо сохранять бдительность. По его словам, страна должна готовиться не только к случаям со сбитыми с курса дронами, но и к более необычным событиям.

"Нам придется быть очень бдительными. Еще во времена холодной войны КГБ в России организовывало настолько изощренные операции, что, к сожалению, возможно все", - добавил Хяккянен.

Он отметил, что Финляндия должна постоянно оценивать работу разведки и сети датчиков, оборонные возможности и готовность страны.

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Кроме того, Хяккянен подчеркнул, что даже использование Россией украинских компонентов не позволит скрыть операцию под чужим флагом. В то же время он отметил, что применение военной силы против НАТО стало бы чрезвычайно серьезным шагом, который Москва осознает.