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РФ может использовать украинские дроны для атак на страны Балтии, - разведка Литвы

Разведка Литвы о провокациях РФ

Военная разведка Литвы заявляет, что располагает информацией, свидетельствующей о том, что Россия рассматривает возможность использования дронов украинского производства для нанесения ударов по критически важной инфраструктуре в Балтийском регионе.

Об этом сообщает LRT, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, отмечается, что Россия может задействовать захваченные украинские беспилотники, чтобы попытаться создать неопределенность относительно происхождения атаки и отрицать свою ответственность за удары по территории НАТО.

Эту информацию подтвердил также министр обороны Литвы Робертас Каунас.

"У нас есть данные о том, что Россия рассматривает возможность проведения нетрадиционных кинетических атак против объектов критической инфраструктуры в Балтийском регионе. Вполне вероятно, что Россия может использовать для этой цели беспилотники украинского производства", — отметил он.

В то же время министр не предоставил подробностей относительно потенциальных целей или сроков возможных атак.

Читайте: Провокации и кампании под "ложным флагом": агрессия РФ усиливается, — министр обороны Литвы Каунас

Что предшествовало

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша проверит угрозу провокаций РФ с использованием захваченных украинских дронов, — СМИ

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