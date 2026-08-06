РФ может использовать украинские дроны для атак на страны Балтии, - разведка Литвы

Военная разведка Литвы заявляет, что располагает информацией, свидетельствующей о том, что Россия рассматривает возможность использования дронов украинского производства для нанесения ударов по критически важной инфраструктуре в Балтийском регионе.

Об этом сообщает LRT, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, отмечается, что Россия может задействовать захваченные украинские беспилотники, чтобы попытаться создать неопределенность относительно происхождения атаки и отрицать свою ответственность за удары по территории НАТО.

Эту информацию подтвердил также министр обороны Литвы Робертас Каунас.

"У нас есть данные о том, что Россия рассматривает возможность проведения нетрадиционных кинетических атак против объектов критической инфраструктуры в Балтийском регионе. Вполне вероятно, что Россия может использовать для этой цели беспилотники украинского производства", — отметил он.

В то же время министр не предоставил подробностей относительно потенциальных целей или сроков возможных атак.

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Что предшествовало

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил, что РФ может готовить операцию под чужим флагом, в которой задействует украинские дроны.

Также президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что информация от спецслужб указывает на возможную подготовку Россией провокаций в Польше или странах Балтии с целью проверки единства НАТО.

В свою очередь президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подтвердил данные о том, что Россия может готовить провокации в регионе.

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