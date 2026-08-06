РФ может использовать украинские дроны для атак на страны Балтии, - разведка Литвы
Военная разведка Литвы заявляет, что располагает информацией, свидетельствующей о том, что Россия рассматривает возможность использования дронов украинского производства для нанесения ударов по критически важной инфраструктуре в Балтийском регионе.
Об этом сообщает LRT, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, отмечается, что Россия может задействовать захваченные украинские беспилотники, чтобы попытаться создать неопределенность относительно происхождения атаки и отрицать свою ответственность за удары по территории НАТО.
Эту информацию подтвердил также министр обороны Литвы Робертас Каунас.
"У нас есть данные о том, что Россия рассматривает возможность проведения нетрадиционных кинетических атак против объектов критической инфраструктуры в Балтийском регионе. Вполне вероятно, что Россия может использовать для этой цели беспилотники украинского производства", — отметил он.
В то же время министр не предоставил подробностей относительно потенциальных целей или сроков возможных атак.
Что предшествовало
- Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил, что РФ может готовить операцию под чужим флагом, в которой задействует украинские дроны.
- Также президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что информация от спецслужб указывает на возможную подготовку Россией провокаций в Польше или странах Балтии с целью проверки единства НАТО.
- В свою очередь президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подтвердил данные о том, что Россия может готовить провокации в регионе.
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