РФ може використати українські дрони для атак на країни Балтії, - розвідка Литви

Військова розвідка Литви заявляє, що має інформацію, яка свідчить про те, що Росія розглядає можливість використання дронів українського виробництва для здійснення атак на критичну інфраструктуру в Балтійському регіоні.

Про це повідомляє LRT, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, зазначається, що Росія може задіяти захоплені українські безпілотники, щоб спробувати створити невизначеність щодо походження атаки та заперечити свою відповідальність за удари по території НАТО.

Цю інформацію підтвердив також міністр оборони Литви Робертас Каунас.

"Ми маємо дані про те, що Росія розглядає можливість проведення нетрадиційних кінетичних атак проти об’єктів критичної інфраструктури в Балтійському регіоні. Цілком імовірно, що Росія може використовувати для цієї мети безпілотники українського виробництва", – зазанчив він.

Водночас міністр не надав подробиць щодо потенційних цілей або термінів можливих атак.

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Що передувало

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський попередив, що РФ може готувати операцію під чужим прапором, в якій використає українські дрони.

Також президент Литви Гітанас Науседа заявив, що інформація від розвідок вказує на можливу підготовку Росією провокацій у Польщі чи країнах Балтії з метою перевірки єдності НАТО.

Своєю чергою президент Латвії Едгарс Рінкевичс підтвердив дані про те, що Росія може готувати провокації в регіоні.

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