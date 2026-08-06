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Новини Провокації РФ над Балтією Дрони над країнами Балтії
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РФ може використати українські дрони для атак на країни Балтії, - розвідка Литви

Розвідка Литви про провокації РФ

Військова розвідка Литви заявляє, що має інформацію, яка свідчить про те, що Росія розглядає можливість використання дронів українського виробництва для здійснення атак на критичну інфраструктуру в Балтійському регіоні.

Про це повідомляє LRT, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, зазначається, що Росія може задіяти захоплені українські безпілотники, щоб спробувати створити невизначеність щодо походження атаки та заперечити свою відповідальність за удари по території НАТО.

Цю інформацію підтвердив також міністр оборони Литви Робертас Каунас.

"Ми маємо дані про те, що Росія розглядає можливість проведення нетрадиційних кінетичних атак проти об’єктів критичної інфраструктури в Балтійському регіоні. Цілком імовірно, що Росія може використовувати для цієї мети безпілотники українського виробництва", – зазанчив він.

Водночас міністр не надав подробиць щодо потенційних цілей або термінів можливих атак.

Читайте: Провокації та кампанії під "фальшивим прапором": Агресія РФ посилюється, - міністр оборони Литви Каунас

Що передувало

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща перевірить загрозу провокацій РФ із захопленими українськими дронами, - ЗМІ

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