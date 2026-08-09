Провокації РФ проти НАТО з українськими дронами: Фінляндія готується до "незвичайних подій", - міністр оборони Хяккянен

Росія може влаштувати провокації проти НАТО із використанням захоплених українських дронів, тому Фінляндії необхідно зберігати пильність і готуватися до "незвичайних сценаріїв".

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен в інтерв'ю IS, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Можлива ескалація або провокація в Балтійському регіоні

Так, Хяккянен зауважив, що не можна відкидати можливості того, що Москва спробує здійснити ескалацію або провокацію в Балтійському регіоні. Однією з можливих цілей таких дій може бути послаблення політичної, економічної та військової підтримки України з боку союзників, а також перевірка готовності НАТО.

Варто нагадати, що раніше лідери Польщі та країн Балтії попереджали про можливий напад, саботаж або провокацію Росії в регіоні. За даними литовської розвідки, Москва може використати захоплені як військовий трофей українські дрони для інсценованої атаки.

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Фінляндії готується до незвичних подій

Також міністр наголосив, що Фінляндії необхідно зберігати пильність. За його словами, країна має готуватися не лише до випадків зі збитими з курсу дронами, а й до більш незвичних подій.

"Нам доведеться бути дуже пильними. Ще за часів холодної війни КДБ в Росії організовувало настільки вигадливі операції, що, на жаль, все можливо", - додав Хяккянен.

Він зауважив, що Фінляндія має постійно оцінювати роботу розвідки та мережі датчиків, оборонні можливості й готовність країни.

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Крім того, Хяккянен наголосив, що навіть використання Росією українських компонентів не дозволить приховати операцію під чужим прапором. Водночас він наголосив, що застосування військової сили проти НАТО стало б надзвичайно серйозним кроком, який Москва усвідомлює.