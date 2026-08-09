Провокації РФ проти НАТО з українськими дронами: Фінляндія готується до "незвичайних подій", - міністр оборони Хяккянен
Росія може влаштувати провокації проти НАТО із використанням захоплених українських дронів, тому Фінляндії необхідно зберігати пильність і готуватися до "незвичайних сценаріїв".
Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен в інтерв'ю IS, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Можлива ескалація або провокація в Балтійському регіоні
Так, Хяккянен зауважив, що не можна відкидати можливості того, що Москва спробує здійснити ескалацію або провокацію в Балтійському регіоні. Однією з можливих цілей таких дій може бути послаблення політичної, економічної та військової підтримки України з боку союзників, а також перевірка готовності НАТО.
Варто нагадати, що раніше лідери Польщі та країн Балтії попереджали про можливий напад, саботаж або провокацію Росії в регіоні. За даними литовської розвідки, Москва може використати захоплені як військовий трофей українські дрони для інсценованої атаки.
Фінляндії готується до незвичних подій
Також міністр наголосив, що Фінляндії необхідно зберігати пильність. За його словами, країна має готуватися не лише до випадків зі збитими з курсу дронами, а й до більш незвичних подій.
"Нам доведеться бути дуже пильними. Ще за часів холодної війни КДБ в Росії організовувало настільки вигадливі операції, що, на жаль, все можливо", - додав Хяккянен.
Він зауважив, що Фінляндія має постійно оцінювати роботу розвідки та мережі датчиків, оборонні можливості й готовність країни.
Крім того, Хяккянен наголосив, що навіть використання Росією українських компонентів не дозволить приховати операцію під чужим прапором. Водночас він наголосив, що застосування військової сили проти НАТО стало б надзвичайно серйозним кроком, який Москва усвідомлює.
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