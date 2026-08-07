НАТО предоставит Украине 70 млрд евро военной помощи в 2026 году

Страны-члены НАТО выделят Украине 70 млрд евро на военную помощь, оборудование и подготовку военнослужащих в 2026 году. Аналогичный объем поддержки союзники планируют обеспечить и в 2027 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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В Генштабе отметили, что если союзники сохранят нынешний уровень финансирования и в следующем году, общий объем военной помощи Украине в течение 2026–2027 годов составит не менее 140 млрд евро.

Средства предусмотрены на поставку военного оборудования, помощь и обучение украинских военнослужащих.

NSATU координирует помощь и обучение украинских военных

Координацию военной поддержки обеспечивает Инициатива НАТО по оказанию помощи в области безопасности и обучению для Украины (NSATU).

На сегодняшний день десятки тысяч украинских военнослужащих уже приняли участие в учебных программах государств-членов Альянса. Подготовка охватывает тактику ведения боевых действий, оказание медицинской помощи, противовоздушную оборону и другие направления.

"Теперь у Украины есть единый координационный механизм поддержки. У нас есть необходимые возможности, у нас есть экспертиза. Обучение, техническое обслуживание, обеспечение оборудованием. И, конечно, помощь украинским силам благодаря оказанию им поддержки, чтобы они могли сосредоточиться на непосредственных боевых действиях", - подчеркнул заместитель командующего NSATU генерал-майор Майк Келлер.

Инструкторы НАТО помогают подготовить украинских военных

Капитан Вооруженных сил Норвегии Петтер отметил, что основная задача союзников заключается в качественной подготовке украинских военных.

"Именно украинские военные сейчас воюют, а не инструкторы из других стран. Мы делаем абсолютно все, что можем, чтобы повысить уровень подготовки солдат", – сказал он.

По данным Генштаба, NSATU объединяет вклады государств-членов НАТО в единый координационный механизм, что позволяет более эффективно обеспечивать Украину военной техникой, оборудованием и обучением.

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