НАТО надасть Україні €70 млрд військової допомоги у 2026 році

Держави-члени НАТО спрямують Україні €70 млрд на військову допомогу, обладнання та підготовку військових у 2026 році. Аналогічний обсяг підтримки союзники планують забезпечити й у 2027 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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У Генштабі зазначили, що якщо союзники збережуть нинішній рівень фінансування і наступного року, загальний обсяг військової допомоги Україні упродовж 2026–2027 років становитиме щонайменше €140 млрд.

Кошти передбачені на постачання військового обладнання, допомогу та навчання українських військовослужбовців.

NSATU координує допомогу та навчання українських військових

Координацію військової підтримки забезпечує Ініціатива НАТО з безпекової допомоги і навчання для України (NSATU).

Станом на сьогодні десятки тисяч українських військовослужбовців уже взяли участь у навчальних програмах держав-членів Альянсу. Підготовка охоплює тактику ведення бойових дій, надання медичної допомоги, протиповітряну оборону та інші напрями.

"Тепер Україна має єдиний координаційний механізм підтримки. Ми маємо необхідні спроможності, ми маємо експертизу. Навчання, технічне обслуговування, забезпечення обладнанням. І, звісно, допомога українським силам завдяки наданню їм підтримки, щоб вони могли зосередитись на безпосередніх бойових діях", – наголосив заступник командувача NSATU генерал-майор Майк Келлер.

Інструктори НАТО допомагають підготувати українських військових

Капітан Збройних сил Норвегії Петтер зазначив, що основне завдання союзників полягає у якісній підготовці українських військових.

"Саме українські військові зараз воюють, а не інструктори з інших країн. Ми робимо абсолютно все, що можемо, щоб підвищити рівень підготовки солдатів", – сказав він.

За даними Генштабу, NSATU об'єднує внески держав-членів НАТО в єдиний координаційний механізм, що дозволяє ефективніше забезпечувати Україну військовою технікою, обладнанням та навчанням.

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