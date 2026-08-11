"Гра в кота й мишу": у Британії пояснили, як НАТО реагує на повітряні провокації РФ

Російська Федерація протягом тривалого часу тестує реакцію НАТО за допомогою систематичних повітряних інцидентів у просторі Балтії, Польщі та Румунії. У Великій Британії детально проаналізували потенційні ризики такої поведінки та окреслили умови, за яких Альянс буде змушений застосувати військову відповідь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон в інтерв'ю РБК-Україна.

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Російські провокації

За словами дипломата, порушення повітряного простору країн НАТО - Румунії, Польщі, держав Балтії - тривають не перший рік. Він зазначив, що для опису таких дій використовують різні терміни: гібридна війна, кібератаки.

"Росія проводить випробування і, так би мовити, "прощупує ґрунт", і я вважаю, що НАТО колективно регулярно обговорює відповідні заходи реагування", - зазначив Кромптон.

Також він зазначив, що країни Альянсу як окремо, так і колективно інвестують у зміцнення оборони - у розвідку, кіберпростір і військову сферу.

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Посол нагадав, що в Анкарі НАТО охарактеризувало Росію як довгострокову загрозу безпеці Європи. Тому кожен інцидент аналізують окремо, підбираючи військову відповідь, яка не призведе до ескалації.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо реакції НАТО на ситуацію в Польщі, щоб стримати главу Кремля Володимира Путіна від нових провокацій, посол зазначив, що дискусії щодо оптимальної відповіді тривають у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

Я вважаю, що це схоже на гру в кота й мишу. Путін, я впевнений, випробує ситуацію в іншому регіоні, і НАТО доведеться реагувати", - сказав дипломат.

Водночас, за словами Кромптона, стратегічне становище Росії з часом слабшає - частково завдяки діям України, частково завдяки НАТО як блоку. Це створює додаткові виклики для Москви.

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Ризик прямої російської агресії проти НАТО

На запитання про ризик прямої російської агресії проти однієї з країн НАТО, зокрема в Балтії, посол відповів, що такий сценарій широко обговорюють.

"Моє особисте відчуття полягає в тому, що рішучість НАТО захищати держави членів Альянсу є сильною, і це було б прорахунком з боку Росії. Але нам, звісно, не слід бути наївними, і ми маємо не лише готуватися до таких непередбачених ситуацій, а й запобігати їм", - наголосив Кромптон.

Дипломат додав, що у НАТО є "добрий, узгоджений план", спрямований саме на це. За його словами, зараз дуже непросто мати справу з Росією.

Реагування

Посла також запитали, чи готовий британський контингент у складі багатонаціональних оперативних сил в Естонії негайно вступити в бій у разі агресії, не чекаючи на консультації на рівні НАТО.

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"Вони перебувають там як для демонстрації підтримки Естонії, так і для стримування російської агресії. Тож задум полягає в тому, щоб вони робили все необхідне з урахуванням обставин, що склалися на той момент", - відповів Кромптон.