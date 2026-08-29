РФ готовится к эскалации как в войне с Украиной, так и во всем регионе, осень и зима будут ключевыми, - Туск
В течение последних недель появляются многочисленные публичные сигналы о подготовке России к эскалации напряженности, и речь идет не только о войне в Украине, но и о безопасности всего региона.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Визит директора ЦРУ в Москву
Так, в отношении недавнего визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву Туск отметил, что Польша находится в постоянном контакте с руководством ЦРУ и не была застигнута врасплох этой информацией.
"Мы находимся в постоянном контакте с руководством ЦРУ, поэтому нас не удивляют никакие сведения о действиях и мерах, которые предпринимает глава ЦРУ", — сказал он.
Польский премьер отметил, что в вопросах безопасности часть информации должна оставаться конфиденциальной, однако это не означает, что общество нужно лишать информации о важнейших угрозах.
Россия готовится к эскалации
По словам Туска, сейчас речь идет уже не только о визите директора ЦРУ в Москву. Он подчеркнул, что в течение последних недель появляются многочисленные публичные сигналы о подготовке России к эскалации.
"Известно, что Россия очень серьезно готовится к эскалации напряженности — как в войне с Украиной, так и во всем регионе, и что для России эта осень и зима должны стать ключевыми", — рассказал он.
Визит Джона Ретклиффа в Москву
- Директор ЦРУ Джон Ретклифф 25 августа прибыл в Москву для проведения переговоров с российскими чиновниками.
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Российские СМИ пишут, что у Путина было запланировано очень масштабное мероприятие с участием сотен людей, но несколько дней назад его перенесли.
- США попросили Украину воздержаться от атак на Москву, Санкт-Петербург и север России из-за визита своих чиновников.
- По данным СМИ, Ретклифф мог предупредить Путина о последствиях новой мобилизации и нападения на НАТО.
- Отметим, что в последний раз директор ЦРУ Уильям Бернс лично посещал Россию в ноябре 2021 года, чтобы предостеречь от военных действий против Украины и выяснить причины наращивания российских войск у границ.
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