РФ готовится к эскалации как в войне с Украиной, так и во всем регионе, осень и зима будут ключевыми, - Туск

В течение последних недель появляются многочисленные публичные сигналы о подготовке России к эскалации напряженности, и речь идет не только о войне в Украине, но и о безопасности всего региона.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Визит директора ЦРУ в Москву

Так, в отношении недавнего визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву Туск отметил, что Польша находится в постоянном контакте с руководством ЦРУ и не была застигнута врасплох этой информацией.

"Мы находимся в постоянном контакте с руководством ЦРУ, поэтому нас не удивляют никакие сведения о действиях и мерах, которые предпринимает глава ЦРУ", — сказал он.

Польский премьер отметил, что в вопросах безопасности часть информации должна оставаться конфиденциальной, однако это не означает, что общество нужно лишать информации о важнейших угрозах.

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Россия готовится к эскалации

По словам Туска, сейчас речь идет уже не только о визите директора ЦРУ в Москву. Он подчеркнул, что в течение последних недель появляются многочисленные публичные сигналы о подготовке России к эскалации.

"Известно, что Россия очень серьезно готовится к эскалации напряженности — как в войне с Украиной, так и во всем регионе, и что для России эта осень и зима должны стать ключевыми", — рассказал он.

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Визит Джона Ретклиффа в Москву