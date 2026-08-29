РФ готується до ескалації як у війні з Україною, так і в усьому регіоні, осінь та зима будуть ключовими, - Туск
Протягом останніх тижнів з’являються численні публічні сигнали про підготовку Росії до ескалації напруженості, і йдеться не лише про війну в Україні, а й про безпеку всього регіону.
Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Візит директора ЦРУ до Москви
Так, стосовно нещодавнього візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви Туск зазначив, що Польща перебуває у постійному контакті з керівництвом ЦРУ і не була захоплена зненацька цією інформацією.
"Ми перебуваємо у постійному контакті з керівництвом ЦРУ, тому нас не дивують жодні відомості щодо дій і заходів, які проводить глава ЦРУ", - сказав він.
Польський прем’єр зауважив, що в питаннях безпеки частина інформації має залишатися конфіденційною, однак це не означає, що суспільство потрібно позбавляти інформації про найважливіші загрози.
РФ готується до ескалації
За словами Туска, нині йдеться вже не лише про візит директора ЦРУ до Москви. Він наголосив, що протягом останніх тижнів з’являються численні публічні сигнали про підготовку Росії до ескалації.
"Відомо, що Росія дуже серйозно готується до ескалації напруженості - як у війні з Україною, так і в усьому регіоні, і що для Росії ця осінь та зима мають бути ключовими", - розповів він.
Візит Джона Реткліффа до Москви
- Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув у Москву для проведення переговорів із російськими чиновниками.
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Російські ЗМІ пишуть, що у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.
- США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Санкт-Петербург та північ Росії через візит своїх чиновників.
- За даними ЗМІ, Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО.
- Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.
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