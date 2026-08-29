Не можна виключати російські провокації проти будь-якого члена НАТО, - Туск
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що не можна відкидати ймовірність провокацій Росії проти будь-якої країни-члена НАТО.
Про це він заявив після розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає Цензор.НЕТ.
Ескалація РФ триває
"Генсек НАТО Марк Рютте щойно поділився зі мною своєю оцінкою ситуації в регіоні та на українсько-російському фронті. Як я й попереджав, ескалація з боку Росії триває", - зазначив Туск.
Також у зв’язку з цим він закликав посилити ППО України.
"Україна потребує більшої підтримки з повітря, що також має значення для нашої безпеки. Це завдання для всієї Європи", - наголосив прем'єр Польщі.
"Маємо бути готовими"
Він також повторив, що найближчі пів року будуть "вирішальними".
"Ми маємо бути готовими, як Польща, так і НАТО, до різних сценаріїв. Ми не можемо виключати провокації з боку Росії щодо будь-якого із членів НАТО", - наголосив Туск.
Що передувало
Нагадаємо, напередодні прем’єр Польщі Дональд Туск, заявив, що протягом останніх тижнів з’являються численні публічні сигнали про підготовку Росії до ескалації напруженості, і йдеться не лише про війну в Україні, а й про безпеку всього регіону.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль