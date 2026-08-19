Путін під тиском, але НАТО загрожують гібридні атаки, - британський полковник Бреттон-Гордон

Росія не має ресурсів для масштабного військового наступу на країни НАТО, однак становить реальну загрозу через саботаж, кібератаки та дезінформацію.

Про це у колонці для The Telegraph заявив британський військовий експерт, полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, інформує Цензор.НЕТ.

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У Британії оцінили загрозу від РФ для НАТО

За його словами, Кремлю все важче приховувати невдачі у війні проти України та пояснювати удари вглиб території РФ. Нова мобілізація в Росії може посилити внутрішню напругу й спричинити протести серед населення.

Через брак сил для прямого конфлікту з НАТО Москва може вдатися до диверсійних операцій. Водночас експерт підкреслює, що ефективність російської розвідки суттєво перебільшена: "Теоретично РФ могла б повторити сценарій української операції "Павутина" у Британії", - заявив військовий експерт

Як каже Бреттон-Гордон, - у російській верхівці формуються табори як прихильників ескалації, так і тих, хто виступає за завершення війни.

Тож за його словами, Велика Британія та партнери мають готуватися до найгірших сценаріїв і підтримувати високий рівень видатків на оборону, оскільки це єдиний надійний "страховий поліс" для країни.

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