Путін під тиском, але НАТО загрожують гібридні атаки, - британський полковник Бреттон-Гордон
Росія не має ресурсів для масштабного військового наступу на країни НАТО, однак становить реальну загрозу через саботаж, кібератаки та дезінформацію.
Про це у колонці для The Telegraph заявив британський військовий експерт, полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, інформує Цензор.НЕТ.
У Британії оцінили загрозу від РФ для НАТО
За його словами, Кремлю все важче приховувати невдачі у війні проти України та пояснювати удари вглиб території РФ. Нова мобілізація в Росії може посилити внутрішню напругу й спричинити протести серед населення.
Через брак сил для прямого конфлікту з НАТО Москва може вдатися до диверсійних операцій. Водночас експерт підкреслює, що ефективність російської розвідки суттєво перебільшена: "Теоретично РФ могла б повторити сценарій української операції "Павутина" у Британії", - заявив військовий експерт
Як каже Бреттон-Гордон, - у російській верхівці формуються табори як прихильників ескалації, так і тих, хто виступає за завершення війни.
Тож за його словами, Велика Британія та партнери мають готуватися до найгірших сценаріїв і підтримувати високий рівень видатків на оборону, оскільки це єдиний надійний "страховий поліс" для країни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль