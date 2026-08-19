Путин находится под давлением, но НАТО грозят гибридные атаки, - британский полковник Бреттон-Гордон

У России нет ресурсов для масштабного военного наступления на страны НАТО, однако она представляет реальную угрозу в виде саботажа, кибератак и дезинформации.

Об этом в колонке для The Telegraph заявил британский военный эксперт, полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, сообщает Цензор.НЕТ.

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В Великобритании оценили угрозу со стороны РФ для НАТО

По его словам, Кремлю все труднее скрывать неудачи в войне против Украины и объяснять удары вглубь территории РФ. Новая мобилизация в России может усилить внутреннюю напряженность и вызвать протесты среди населения.

Из-за нехватки сил для прямого конфликта с НАТО Москва может прибегнуть к диверсионным операциям. В то же время эксперт подчеркивает, что эффективность российской разведки существенно преувеличена: "Теоретически РФ могла бы повторить сценарий украинской операции "Паутина" в Великобритании", - заявил военный эксперт

По словам Бреттона-Гордона, в российской верхушке формируются лагеря как сторонников эскалации, так и тех, кто выступает за завершение войны.

Поэтому, по его словам, Великобритания и ее партнеры должны готовиться к худшим сценариям и поддерживать высокий уровень расходов на оборону, поскольку это единственный надежный "страховой полис" для страны.

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