Ця осінь і зима можуть бути вирішальними у війні РФ проти України, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Захід не повторювати помилок минулого та посилити підтримку України, наголосивши, що найближчі осінь і зима можуть стати вирішальними для безпеки всієї Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat.

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Подробиці

"Це відповідальність усього Заходу сказати: доля України - це також наша доля в найближчому майбутньому.

Найближчі місяці, ця осінь, ця зима, що попереду, можуть бути вирішальними не лише для незалежності України, але й для нас. Але також для безпеки Польщі та всього вільного світу", - сказав він під час щорічного заходу в пам'ять про початок Другої світової війни.

Туск наголосив, що варто винести уроки та мудрі висновки з минулої війни.

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"Щоб нам більше ніколи не довелося покладатися на героїзм самотніх солдатів, на героїзм тих, хто чекав на реакцію союзників. Ми повинні покладатися на власні сили, на справжні союзи, не на заклинання, не на міфи, а на справжню щирість.

Ми повинні допомогти Україні вижити сьогодні. Ми не можемо повторити ці помилки, ми не можемо повторити Мюнхен, ми не можемо повторити цю жахливу, безпорадну, безсилу політику потурання злу. ...

Ми також не можемо дозволити нікому, ні тут, у нашому домі в Польщі, ні в Європі, ні в Сполучених Штатах, допустити повторення коричневої хвилі агресії та презирства", - підсумував польський прем'єр.

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