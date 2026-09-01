Росія висунула Україні новий ультиматум щодо завершення війни

Росія заявила про готовність продовжувати війну проти України військовим шляхом, якщо Київ не погодиться на висунуті Москвою умови так званого мирного врегулювання. Серед вимог Кремля – визнання того, що російська сторона називає "реаліями на місцях".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву постійного представника Росії при ООН Василя Небензі під час засідання Генеральної Асамблеї ООН.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Небензя заявив про продовження війни

За словами російського представника, Москва не бачить можливості для завершення війни дипломатичним шляхом без згоди Києва на її вимоги.

"Без визнання сформованих реалій на місцях мирного врегулювання конфлікту в Україні не буде", – сказав Небензя.

Він також звинуватив Київ у тому, що українська влада нібито відкидає вибір мільйонів людей та не погоджується усувати "першопричини кризи".

Читайте: Ця осінь і зима можуть бути вирішальними у війні РФ проти України, - Туск

Москва заявила про припинення контактів із Заходом

Небензя також заявив, що контакти між Росією та західними державами щодо війни проти України практично припинилися.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що запрошення президента України Володимира Зеленського приїхати до Москви для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним залишається чинним.

Сам Путін заявляв, що Росія нібито рухається шляхом завершення війни. Так він відповів прем’єр-міністру Індії Нарендрі Моді, який під час зустрічі закликав вирішувати російсько-українську війну мирними засобами.