Путін: Переговори з Україною зараз "заморожені", Росія масштабно битиме по енергетиці

Російський диктатор Путін стверджує, що мирні переговори з Україною заморожені. Водночас він пригрозив посиленими "масштабними ударами" по українській енергетиці.

Про це він сказав росЗМІ після саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), передає Цензор.НЕТ.

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Про контакти зі спецслужбами США

Диктатор заявив, що контакти між представниками спецслужб Росії та США відбуваються постійно, навівши як приклад нещодавню передачу американській стороні громадянина США, який перебував у місцях позбавлення волі у РФ.

"Контакти завжди є, завжди були — навіть у найскладніші часи холодної війни — і зараз тим більше вони відбуваються", — заявив Путін.

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Про статус переговорів

Відповідаючи на запитання щодо можливого розширення кола учасників переговорів щодо України, Путін заявив, що Москва не проти залучення додаткових сторін, якщо вони здатні зробити реальний внесок у процес.

"Ми за те, щоб переговори були наповнені конкретним змістом. Якщо хтось вносить або може зробити конкретний вклад, ми тільки за. Єдине, чого б не хотілося, — це щоб усе крутилося в безсенсовому режимі. Але якщо хтось здатний внести якийсь позитив у цей переговорний процес, який певною мірою на сьогодні заморожений, то загалом ми не проти", — сказав диктатор.

Щодо спецпосланців США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера Путін заявив, що обидва є "завжди бажаними гостями", якщо здатні зробити позитивний внесок у переговори. За його словами, для перемовин потрібні фахівці, військові та дипломати.

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Наказ про удари по енергетиці

Путін заявив, що дав вказівку Збройним силам Росії щодо нанесення масованих ударів у відповідь по енергетичній інфраструктурі України: "ЗС РФ отримало наказ масованими ударами знищити енергетику України".

Про ситуацію на фронті

Диктатор РФ стверджував, що російські війська нарощують темпи наступу в зоні бойових дій, а звільнення території так званої ДНР відбувається за планом.

"Не сумніваюся, що ворог буде сипатися", — заявив Путін, додавши, що нібито лише в серпні під контроль російських військ нібито перейшло 270 квадратних кілометрів та 15 населених пунктів. За його словами, уже тривають вуличні бої в Добропіллі, яке він назвав важливим логістичним центром. А російській армії буцімто залишилося 12 км до кільцевої дороги в Сумах, каже Путін.

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Про безпілотники та метафору з косатками

Путін також заявив, що безпілотники є серйозним викликом, з яким Росія, за його словами, справляється.

Окремо диктатор пояснив журналістам свою раніше вжиту метафору про косаток і ведмедів.

"Якщо хтось спробує нас стягнути вниз по харчовому ланцюжку, з'їсти, проковтнути нас, то може отримати по зубах", — сказав Путін.

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