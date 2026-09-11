Якщо Росія робитиме нам взимку блекаути, то Україна намагатиметься гідно відповісти, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується відповідати симетрично на анонсовані Росією удари по енергетичній системі взимку.

Про це він сказав у інтерв'ю Фаріду Закарії, інформує Цензор.НЕТ.

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Попередження Росії

За словами Зеленського, Україна навчилась знаходити можливості відповідати гідно на російські удари.

"Я не порівнюю з тими гуманітарними катастрофами, що вони сьогодні роблять. Україна такого не робить. Але тим не менш Україна спроможна відповісти Росії на будь-яку їхню операцію. Росія знає, що якщо вони будуть бити — а вони готуються взимку бити по нашій енергетичній системі — Росія буде отримувати те саме. Якщо вони будуть робити нам блекаути, ми їм будемо намагатись відповісти достойно", — пообіцяв голова української держави.

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Чи є альтернатива?

Президент зауважив, що є альтернатива, яку Україна завжди підтримувала — переговори.

"Переговорний процес повинен стосуватися закінчення війни. І якщо Росія не хоче закінчувати, то треба знаходити партнерам до неї підхід. Якщо складно знайти, то сьогодні принаймні треба рухатись крок за кроком. Розблокувати Чорне море і знайти можливість енергетичного перемир'я, коли захищена енергетика обох країн", — вважає він.

Зеленський також наголосив на необхідності продовження обмінів полоненими та повернення цивільних громадян, включаючи журналістів, а також українських дітей.

За його словами, цей напрямок є надзвичайно важливим, і сторони мають рухатися до проведення тристоронньої зустрічі.

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