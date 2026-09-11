Якщо Росія робитиме нам взимку блекаути, то Україна намагатиметься гідно відповісти, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується відповідати симетрично на анонсовані Росією удари по енергетичній системі взимку.
Про це він сказав у інтерв'ю Фаріду Закарії, інформує Цензор.НЕТ.
Попередження Росії
За словами Зеленського, Україна навчилась знаходити можливості відповідати гідно на російські удари.
"Я не порівнюю з тими гуманітарними катастрофами, що вони сьогодні роблять. Україна такого не робить. Але тим не менш Україна спроможна відповісти Росії на будь-яку їхню операцію. Росія знає, що якщо вони будуть бити — а вони готуються взимку бити по нашій енергетичній системі — Росія буде отримувати те саме. Якщо вони будуть робити нам блекаути, ми їм будемо намагатись відповісти достойно", — пообіцяв голова української держави.
Чи є альтернатива?
Президент зауважив, що є альтернатива, яку Україна завжди підтримувала — переговори.
"Переговорний процес повинен стосуватися закінчення війни. І якщо Росія не хоче закінчувати, то треба знаходити партнерам до неї підхід. Якщо складно знайти, то сьогодні принаймні треба рухатись крок за кроком. Розблокувати Чорне море і знайти можливість енергетичного перемир'я, коли захищена енергетика обох країн", — вважає він.
Зеленський також наголосив на необхідності продовження обмінів полоненими та повернення цивільних громадян, включаючи журналістів, а також українських дітей.
За його словами, цей напрямок є надзвичайно важливим, і сторони мають рухатися до проведення тристоронньої зустрічі.
- Нагадаємо, 1 вересня російський диктатор Володимир Путін заявив, що віддав російським військам наказ готувати та завдавати масованих ударів по об’єктах енергетики України.
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