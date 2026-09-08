Російський удар по енергетиці: на Миколаївщині та Херсонщині відновили світло

Фахівці відновили електропостачання в населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей після знеструмлень через російський удар.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні НЕК Укренерго у Фейсбуці.

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Енергетики швидко повернули світло споживачам

Під час повітряної тривоги ворожого удару зазнала енергетична інфраструктура. Через це в низці населених пунктів зникло електрика.

В Укренерго зазначили, що енергетики почали відновлювальні роботи одразу після того, як безпекова ситуація це дозволила.

"Щойно безпекова ситуація дозволила – енергетики розпочали відновлювальні роботи і за короткий час повернули електропостачання споживачам", – йдеться у повідомленні.

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Без світла залишалися Миколаїв та Херсонська громада

Ми раніше повідомляли, що увечері 8 вересня електропостачання зникло в низці населених пунктів Миколаївської області, зокрема в Миколаєві.

Також повідомлялося про знеструмлення всієї Херсонської громади.