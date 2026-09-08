Російський удар по енергетиці: на Миколаївщині та Херсонщині відновили світло
Фахівці відновили електропостачання в населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей після знеструмлень через російський удар.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні НЕК Укренерго у Фейсбуці.
Енергетики швидко повернули світло споживачам
Під час повітряної тривоги ворожого удару зазнала енергетична інфраструктура. Через це в низці населених пунктів зникло електрика.
В Укренерго зазначили, що енергетики почали відновлювальні роботи одразу після того, як безпекова ситуація це дозволила.
"Щойно безпекова ситуація дозволила – енергетики розпочали відновлювальні роботи і за короткий час повернули електропостачання споживачам", – йдеться у повідомленні.
Без світла залишалися Миколаїв та Херсонська громада
Ми раніше повідомляли, що увечері 8 вересня електропостачання зникло в низці населених пунктів Миколаївської області, зокрема в Миколаєві.
Також повідомлялося про знеструмлення всієї Херсонської громади.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль