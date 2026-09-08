Росія атакувала Миколаївщину, Дніпропетровщину та Запоріжжя: є поранені

Російські війська протягом минулої доби атакували Миколаївську, Дніпропетровську та Запорізьку області ударними безпілотниками, FPV-дронами, артилерією, РСЗВ та авіацією. Є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На Миколаївщині минулося без постраждалих

Минулої доби росіяни атакували Миколаївщину ударними БпЛА типу Shahed/"Гербера". Станом на ранок 8 вересня інформації про пошкодження та постраждалих немає, повідомив т.в.о. начальника ОВА Георгій Решетілов.

Очаківську громаду Миколаївського району ворог атакував трьома FPV-дронами та ударним дроном типу "Молнія". Постраждалих також немає.

На Дніпропетровщині поранена жінка

На Дніпропетровщині російські війська майже 20 разів атакували чотири райони безпілотниками та артилерією, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Мирівська та Покровська громади. Там виникла пожежа.

На Криворіжжі росіяни атакували райцентр та Апостолівську громаду. Пошкоджена адміністративна будівля. Поранення дістала 29-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.

На Синельниківщині під обстрілами були Васильківська та Петропавлівська громади, де виникли пожежі. У Троїцькій громаді Павлоградського району пошкоджено агропідприємство.

На Запоріжжі 12 людей дістали поранення

Унаслідок російських ударів по Запоріжжю та Запорізькому району постраждали 12 людей, повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 785 ударів по 51 населеному пункту області.

Російські війська здійснили 20 авіаударів, 558 атак БпЛА, шість обстрілів із РСЗВ та 201 артилерійський удар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Харківщину, Дніпропетровщину та Донеччину: 12 поранених. ФОТОрепортаж