РФ атакувала Харківщину, Дніпропетровщину та Донеччину: 12 поранених. ФОТОрепортаж

На Харківщині внаслідок атак РФ поранено п’ятьох людей, на Донеччині - сімох. Росіяни також били по Дніпропетровщині, пошкоджуючи цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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На Харківщині поранено п’ятьох людей

За минулу добу під ворожими ударами опинилися Харків і 13 населених пунктів області. Постраждали п’ятеро людей, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Сахновщині поранень зазнали чоловіки віком 47, 25 та 50 років. У Малій Данилівці постраждав 69-річний чоловік, у Златополі — 52-річний.

Харків ворог атакував безпілотниками, зокрема удар припав на Шевченківський район.

Росіяни застосували 1 ракету, 1 КАБ, 1 БпЛА типу "Герань-2", 3 "Молнії", 3 FPV-дрони та 149 безпілотників, тип яких встановлюється.

У Харкові пошкоджено скління дитячого садка та два багатоквартирні будинки. Також пошкодження зафіксували в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Берестинському районах.

Зокрема, у Златополі пошкоджено цивільне підприємство, 10 вантажівок, 7 мікроавтобусів і трактор. В Орільці пошкоджено залізничну інфраструктуру та електромережі.

Окремо російські війська вночі вдарили по одному з мікрорайонів Балаклії. Начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов повідомив, що обставини та наслідки атаки встановлюють.

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На Дніпропетровщині пошкоджені будинки та інфраструктура

Росіяни понад 10 разів атакували три райони області безпілотниками та артилерією, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа

На Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь і Покровська громада - пошкоджено багатоквартирний будинок.

У Синельниківському районі через атаку по Зайцівській громаді загорілися склади із зерном. У Павлоградському районі, в Юріївській громаді, пошкоджено інфраструктуру.

На Донеччині поранено семеро людей

6 вересня російські війська здійснили 1 034 обстріли по лінії фронту та житловому сектору Донеччини. Поранено семеро людей, повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області

У Маяках через удар FPV-дрона поранено одну людину та пошкоджено автомобіль.

У Слов’янську постраждали четверо людей. Пошкоджено чотири багатоквартирні та приватні будинки, а також шість цивільних автомобілів.

По Краматорську росіяни вдарили трьома авіабомбами КАБ-250 та дронами. Травмовано двох цивільних, пошкоджено два багатоквартирні й чотири приватні будинки, об’єкт інфраструктури та два автомобілі.

У Дмитрівці безпілотник пошкодив приватний будинок. У Новодонецькому пошкоджено двоповерховий будинок та адмінбудівлю, в Іверському - адмінбудівлю.

Загалом за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 849 людей, серед них 120 дітей.

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