РФ атакувала Харківщину, Дніпропетровщину та Донеччину: 12 поранених. ФОТОрепортаж
На Харківщині внаслідок атак РФ поранено п’ятьох людей, на Донеччині - сімох. Росіяни також били по Дніпропетровщині, пошкоджуючи цивільну інфраструктуру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На Харківщині поранено п’ятьох людей
За минулу добу під ворожими ударами опинилися Харків і 13 населених пунктів області. Постраждали п’ятеро людей, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
У Сахновщині поранень зазнали чоловіки віком 47, 25 та 50 років. У Малій Данилівці постраждав 69-річний чоловік, у Златополі — 52-річний.
Харків ворог атакував безпілотниками, зокрема удар припав на Шевченківський район.
Росіяни застосували 1 ракету, 1 КАБ, 1 БпЛА типу "Герань-2", 3 "Молнії", 3 FPV-дрони та 149 безпілотників, тип яких встановлюється.
У Харкові пошкоджено скління дитячого садка та два багатоквартирні будинки. Також пошкодження зафіксували в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Берестинському районах.
Зокрема, у Златополі пошкоджено цивільне підприємство, 10 вантажівок, 7 мікроавтобусів і трактор. В Орільці пошкоджено залізничну інфраструктуру та електромережі.
Окремо російські війська вночі вдарили по одному з мікрорайонів Балаклії. Начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов повідомив, що обставини та наслідки атаки встановлюють.
На Дніпропетровщині пошкоджені будинки та інфраструктура
Росіяни понад 10 разів атакували три райони області безпілотниками та артилерією, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа
На Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь і Покровська громада - пошкоджено багатоквартирний будинок.
У Синельниківському районі через атаку по Зайцівській громаді загорілися склади із зерном. У Павлоградському районі, в Юріївській громаді, пошкоджено інфраструктуру.
На Донеччині поранено семеро людей
6 вересня російські війська здійснили 1 034 обстріли по лінії фронту та житловому сектору Донеччини. Поранено семеро людей, повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області
У Маяках через удар FPV-дрона поранено одну людину та пошкоджено автомобіль.
У Слов’янську постраждали четверо людей. Пошкоджено чотири багатоквартирні та приватні будинки, а також шість цивільних автомобілів.
По Краматорську росіяни вдарили трьома авіабомбами КАБ-250 та дронами. Травмовано двох цивільних, пошкоджено два багатоквартирні й чотири приватні будинки, об’єкт інфраструктури та два автомобілі.
У Дмитрівці безпілотник пошкодив приватний будинок. У Новодонецькому пошкоджено двоповерховий будинок та адмінбудівлю, в Іверському - адмінбудівлю.
Загалом за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 849 людей, серед них 120 дітей.
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