Три людини, зокрема дитина, загинули внаслідок удару РФ по Чугуєву. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 5 вересня, російські війська завдали удару по місту Чугуїв у Харківській області, внаслідок чого є загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, ворог поцілив БпЛА по приватному будинку.

Жертви атаки

За попередньою інформацією, двоє людей загинули, серед яких дитина.

Також постраждала 40-річна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу.

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Руйнування

Унаслідок удару зруйновано приватний житловий будинок, господарчу споруду та гараж. На місці ворожого удару вирує пожежа.

Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі, усуваючи наслідки "прильоту".

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Оновлена інформація

Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість загиблих внаслідок ворожого удару по м. Чугуїв зросла до трьох.

За уточненою інформацією, серед загиблих 19-річна дівчина, 11-річний хлопчик та 45-річний чоловік. Голова ОВА згодом додав, що через цей обстріл, загинула майже уся родина.

Серед постраждалих жінка, яку з важкими травами ушпиталили.

Також гострої реакції на стрес зазнали 28-річний чоловік та дві 75-річні жінки.

Наразі правоохоронці, медики та рятувальники проводять обхід території, щоб виявити можливих постраждалих. Ліквідація наслідків удару триває.

У ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим ударом.

Наслідки атаки









