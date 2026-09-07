РФ атаковала Харьковщину, Днепропетровщину и Донетчину: 12 раненых. ФОТОрепортаж
В Харьковской области в результате атак РФ ранены пять человек, в Донецкой - семь. Россияне также наносили удары по Днепропетровской области, повреждая гражданскую инфраструктуру.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В Харьковской области ранены пять человек
За прошедшие сутки под вражескими ударами оказались Харьков и 13 населенных пунктов области. Пострадали пять человек, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
В Сахновском районе ранения получили мужчины в возрасте 47, 25 и 50 лет. В Малой Даниловке пострадал 69-летний мужчина, в Златополе - 52-летний.
Харьков враг атаковал беспилотниками, в частности удар пришелся на Шевченковский район.
Россияне применили 1 ракету, 1 КАБ, 1 БПЛА типа "Герань-2", 3 "Молнии", 3 FPV-дрона и 149 беспилотников, тип которых устанавливается.
В Харькове повреждено остекление детского сада и двух многоквартирных домов. Также повреждения зафиксированы в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Берестинском районах.
В частности, в Златополе повреждено гражданское предприятие, 10 грузовиков, 7 микроавтобусов и трактор. В Орельце повреждена железнодорожная инфраструктура и электросети.
Кроме того, российские войска ночью нанесли удар по одному из микрорайонов Балаклеи. Начальник городской военной администрации Виталий Карабанов сообщил, что обстоятельства и последствия атаки устанавливаются.
В Днепропетровской области повреждены дома и инфраструктура
Россияне более 10 раз атаковали три района области беспилотниками и артиллерией, сообщил глава ОВА Александр Ганжа.
В Никопольском районе под ударом оказались Никополь и Покровская громада - поврежден многоквартирный дом.
В Синельниковском районе из-за атаки на Зайцевскую громаду загорелись склады с зерном. В Павлоградском районе, в Юрьевской громаде, повреждена инфраструктура.
В Донецкой области ранены семь человек
6 сентября российские войска совершили 1 034 обстрела по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Ранено семь человек, сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области
В Маяках в результате удара FPV-дрона ранен один человек и поврежден автомобиль.
В Славянске пострадали четверо человек. Повреждены четыре многоквартирных и частных дома, а также шесть гражданских автомобилей.
По Краматорску россияне нанесли удар тремя авиабомбами КАБ-250 и дронами. Пострадали два мирных жителя, повреждены два многоквартирных и четыре частных дома, объект инфраструктуры и два автомобиля.
В Дмитровке беспилотник повредил частный дом. В Новодонецком поврежден двухэтажный дом и административное здание, в Иверском - административное здание.
Всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировали 849 человек, среди них 120 детей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль