РФ атаковала Харьковщину, Днепропетровщину и Донетчину: 12 раненых. ФОТОрепортаж

В Харьковской области в результате атак РФ ранены пять человек, в Донецкой - семь. Россияне также наносили удары по Днепропетровской области, повреждая гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В Харьковской области ранены пять человек

За прошедшие сутки под вражескими ударами оказались Харьков и 13 населенных пунктов области. Пострадали пять человек, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В Сахновском районе ранения получили мужчины в возрасте 47, 25 и 50 лет. В Малой Даниловке пострадал 69-летний мужчина, в Златополе - 52-летний.

Харьков враг атаковал беспилотниками, в частности удар пришелся на Шевченковский район.

Россияне применили 1 ракету, 1 КАБ, 1 БПЛА типа "Герань-2", 3 "Молнии", 3 FPV-дрона и 149 беспилотников, тип которых устанавливается.

В Харькове повреждено остекление детского сада и двух многоквартирных домов. Также повреждения зафиксированы в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Берестинском районах.

В частности, в Златополе повреждено гражданское предприятие, 10 грузовиков, 7 микроавтобусов и трактор. В Орельце повреждена железнодорожная инфраструктура и электросети.

Кроме того, российские войска ночью нанесли удар по одному из микрорайонов Балаклеи. Начальник городской военной администрации Виталий Карабанов сообщил, что обстоятельства и последствия атаки устанавливаются.

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В Днепропетровской области повреждены дома и инфраструктура

Россияне более 10 раз атаковали три района области беспилотниками и артиллерией, сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь и Покровская громада - поврежден многоквартирный дом.

В Синельниковском районе из-за атаки на Зайцевскую громаду загорелись склады с зерном. В Павлоградском районе, в Юрьевской громаде, повреждена инфраструктура.

В Донецкой области ранены семь человек

6 сентября российские войска совершили 1 034 обстрела по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Ранено семь человек, сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области

В Маяках в результате удара FPV-дрона ранен один человек и поврежден автомобиль.

В Славянске пострадали четверо человек. Повреждены четыре многоквартирных и частных дома, а также шесть гражданских автомобилей.

По Краматорску россияне нанесли удар тремя авиабомбами КАБ-250 и дронами. Пострадали два мирных жителя, повреждены два многоквартирных и четыре частных дома, объект инфраструктуры и два автомобиля.

В Дмитровке беспилотник повредил частный дом. В Новодонецком поврежден двухэтажный дом и административное здание, в Иверском - административное здание.

Всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировали 849 человек, среди них 120 детей.

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