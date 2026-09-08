Россия атаковала Николаевскую, Днепропетровскую и Запорожскую области: есть раненые

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областям с помощью ударных беспилотников, FPV-дронов, артиллерии, РСЗО и авиации. Есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В Николаевской области обошлось без пострадавших

За прошедшие сутки россияне атаковали Николаевскую область ударными БПЛА типа Shahed/"Гербера". По состоянию на утро 8 сентября информации о повреждениях и пострадавших нет, сообщил и.о. начальника ОГА Георгий Решетилов.

Очаковскую громаду Николаевского района враг атаковал тремя FPV-дронами и ударным дроном типа "Молния". Пострадавших также нет.

В Днепропетровской области ранена женщина

В Днепропетровской области российские войска почти 20 раз атаковали четыре района беспилотниками и артиллерией, сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Мировская и Покровская громады. Там возник пожар.

В Криворожском районе россияне атаковали райцентр и Апостоловскую громаду. Повреждено административное здание. Ранение получила 29-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе под обстрелами оказались Васильковская и Петропавловская громады, где возникли пожары. В Троицкой громаде Павлоградского района повреждено агропредприятие.

В Запорожской области 12 человек получили ранения

В результате российских ударов по Запорожью и Запорожскому району пострадали 12 человек, сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

Всего за сутки оккупанты нанесли 785 ударов по 51 населенному пункту области.

Российские войска нанесли 20 авиаударов, 558 атак БПЛА, шесть обстрелов из РСЗО и 201 артиллерийский удар.

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