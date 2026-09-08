Российский удар по энергетике: на Николаевщине и Херсонщине восстановили свет
Специалисты восстановили электроснабжение в населенных пунктах Николаевской и Херсонской областей после отключений, вызванных российским ударом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго" в Facebook.
Энергетики быстро восстановили электроснабжение потребителей
Во время воздушной тревоги энергетическая инфраструктура подверглась вражескому удару. Из-за этого в ряде населенных пунктов пропало электричество.
В "Укрэнерго" отметили, что энергетики приступили к восстановительным работам сразу же, как только ситуация с безопасностью это позволила.
"Как только ситуация с безопасностью позволила, энергетики приступили к восстановительным работам и в короткие сроки восстановили электроснабжение потребителей", - говорится в сообщении.
Без света оставались Николаев и Херсонская громада
Ранее мы сообщали, что вечером 8 сентября электроснабжение пропало в ряде населенных пунктов Николаевской области, в частности - в Николаеве.
Также сообщалось об отключении электричества во всей Херсонской громаде.
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