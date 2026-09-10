У Кремлі заявили, що енергетичне перемир’я наразі не обговорюється: РФ продовжує бити по цілях в Україні

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що наразі енергетичне перемир'я не обговорюється і російські військові продовжують атакувати цілі в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Енергетичне перемир'я

"Енергетичне перемир'я з Україною наразі предметно не обговорюється", - заявив Пєсков.

Також він зазначив, що російські військові системно та планомірно б'ють по цілях в Україні нібито у відповідь на удари Києва.

За словами Пєскова, Україна зараз нібито пропонує не довгострокове врегулювання, а перемир'я "в тій галузі, яка є для них ахіллесовою п'ятою" - в енергетиці.

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Мирні перемовини

Зазначається, що Абу-Дабі буде на порядку денному як місце проведення тристоронніх переговорів щодо врегулювання, коли справа дійде до предметного обговорення.

Пєсков заявив, що "мирне врегулювання є доцільнішим, але за відсутності таких можливостей Росія продовжує "СВО"".

Крім того, речник російського диктатора додав, що умови РФ "для припинення конфлікту в Україні" не змінилися і добре відомі.

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