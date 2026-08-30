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Новини Удари по енергетиці
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Міноборони РФ анонсувало масовані удари по українській енергетиці: підготовку вже розпочато

РФ атакувала енергетику Одещини: тисячі родин без світла

Росія почала підготовку до масованих ударів по об’єктах енергетики України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило міноборони РФ.

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Деталі заяви

"Російські війська розпочали підготовку до масованих ударів по українській енергетиці", - йдеться у повідомленні.

Росія, яка щороку від початку вторгнення атакує енергетику у осінньо-зимовий період, запевняє, що атакуватиме ці об'єкти нібито у відповідь на українські атаки.

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Більше інформації на цю мить не відомо. 

Автор: 

енергетика (3595) Міноборони рф (749)
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Топ коментарі
+7
сьогодні був в АТБ ,полиці забиті товарами , все є
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30.08.2026 10:40 Відповісти
+5
Зелений марафон - частина друга
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30.08.2026 10:39 Відповісти
+5
А чому рашиська енергетика не атакуєтся, чому навіть в лднр є свіло адже там ворожа логістика.
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30.08.2026 10:42 Відповісти

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