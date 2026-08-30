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Міноборони РФ анонсувало масовані удари по українській енергетиці: підготовку вже розпочато
Росія почала підготовку до масованих ударів по об’єктах енергетики України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило міноборони РФ.
Деталі заяви
"Російські війська розпочали підготовку до масованих ударів по українській енергетиці", - йдеться у повідомленні.
Росія, яка щороку від початку вторгнення атакує енергетику у осінньо-зимовий період, запевняє, що атакуватиме ці об'єкти нібито у відповідь на українські атаки.
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Топ коментарі
+7 Юрій #623587
показати весь коментар30.08.2026 10:40 Відповісти Посилання
+5 Olha Piliashenko
показати весь коментар30.08.2026 10:39 Відповісти Посилання
+5 Володимир Омельянов
показати весь коментар30.08.2026 10:42 Відповісти Посилання
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