Міноборони РФ анонсувало масовані удари по українській енергетиці: підготовку вже розпочато

Росія почала підготовку до масованих ударів по об’єктах енергетики України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило міноборони РФ.

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Деталі заяви

"Російські війська розпочали підготовку до масованих ударів по українській енергетиці", - йдеться у повідомленні.

Росія, яка щороку від початку вторгнення атакує енергетику у осінньо-зимовий період, запевняє, що атакуватиме ці об'єкти нібито у відповідь на українські атаки.

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