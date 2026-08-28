Рашисти атакували склад компанії Yasno: Там була частина обладнання для сонячних електростанцій
Російські окупанти вдарили по складу компанії Yasno, де зберігалося обладнання для сонячних електростанцій.
Про це повідомив гендиректор Сергій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Учора внаслідок чергової атаки згорів один із наших складів. Найголовніше - усі люди в порядку. Це те, що має найбільше значення", - йдеться в повідомленні.
На цьому складі зберігалася частина обладнання для сонячних електростанцій.
"Більшість пошкоджена, і це, звісно, прикро. Але те, що вціліло, ми вже перемістили на інші склади. Зараз оцінюємо збитки", - додав він.
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