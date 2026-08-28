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Новини Удари по енергетиці
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Рашисти атакували склад компанії Yasno: Там була частина обладнання для сонячних електростанцій

Російські окупанти вдарили по складу компанії Yasno, де зберігалося обладнання для сонячних електростанцій.

Про це повідомив гендиректор Сергій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Учора внаслідок чергової атаки згорів один із наших складів. Найголовніше - усі люди в порядку. Це те, що має найбільше значення", - йдеться в повідомленні.

На цьому складі зберігалася частина обладнання для сонячних електростанцій.

"Більшість пошкоджена, і це, звісно, прикро. Але те, що вціліло, ми вже перемістили на інші склади. Зараз оцінюємо збитки", - додав він.

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РФ атакувала один із складів компанії Yasno

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