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Рашисты атаковали склад компании Yasno: там находилась часть оборудования для солнечных электростанций

Российские оккупанты нанесли удар по складу компании "Ясно", где хранилось оборудование для солнечных электростанций.

Об этом сообщил генеральный директор Сергей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Вчера в результате очередной атаки сгорел один из наших складов. Самое главное - все люди в порядке. Это то, что имеет наибольшее значение", - говорится в сообщении.

На этом складе хранилась часть оборудования для солнечных электростанций.

"Большая часть повреждена, и это, конечно, досадно. Но то, что уцелело, мы уже переместили на другие склады. Сейчас оцениваем убытки", - добавил он.

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Россия атаковала один из складов компании Yasno

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