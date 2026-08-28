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Рашисты атаковали склад компании Yasno: там находилась часть оборудования для солнечных электростанций
Российские оккупанты нанесли удар по складу компании "Ясно", где хранилось оборудование для солнечных электростанций.
Об этом сообщил генеральный директор Сергей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Вчера в результате очередной атаки сгорел один из наших складов. Самое главное - все люди в порядке. Это то, что имеет наибольшее значение", - говорится в сообщении.
На этом складе хранилась часть оборудования для солнечных электростанций.
"Большая часть повреждена, и это, конечно, досадно. Но то, что уцелело, мы уже переместили на другие склады. Сейчас оцениваем убытки", - добавил он.
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