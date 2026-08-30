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Новости Удары по энергетике
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Минобороны РФ анонсировало массированные удары по украинской энергетике: подготовка уже начата

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Россия приступила к подготовке к массированным ударам по объектам энергетики Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Минобороны РФ.

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Детали заявления

"Российские войска начали подготовку к массированным ударам по украинской энергетике", — говорится в сообщении.

Россия, которая ежегодно с начала вторжения атакует энергетику в осенне-зимний период, уверяет, что будет атаковать эти объекты якобы в ответ на украинские атаки.

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Более подробной информации на данный момент нет. 

Автор: 

энергетика (3647) Минобороны рф (990)
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Топ комментарии
+10
Цікаво що будуть робити росіяни без опалення в мороз -50 градусів?
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30.08.2026 10:52 Ответить
+9
Зелений марафон - частина друга
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30.08.2026 10:39 Ответить
+9
сьогодні був в АТБ ,полиці забиті товарами , все є
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30.08.2026 10:40 Ответить

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