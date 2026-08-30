Минобороны РФ анонсировало массированные удары по украинской энергетике: подготовка уже начата

Россия приступила к подготовке к массированным ударам по объектам энергетики Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Минобороны РФ.

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Детали заявления

"Российские войска начали подготовку к массированным ударам по украинской энергетике", — говорится в сообщении.

Россия, которая ежегодно с начала вторжения атакует энергетику в осенне-зимний период, уверяет, что будет атаковать эти объекты якобы в ответ на украинские атаки.

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Более подробной информации на данный момент нет.