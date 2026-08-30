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Минобороны РФ анонсировало массированные удары по украинской энергетике: подготовка уже начата
Россия приступила к подготовке к массированным ударам по объектам энергетики Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Минобороны РФ.
Детали заявления
"Российские войска начали подготовку к массированным ударам по украинской энергетике", — говорится в сообщении.
Россия, которая ежегодно с начала вторжения атакует энергетику в осенне-зимний период, уверяет, что будет атаковать эти объекты якобы в ответ на украинские атаки.
Более подробной информации на данный момент нет.
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+10 Igor Liashenko #598365
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