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У Києві чудово знають, які компроміси потрібні РФ, щоб вийти на шлях мирного врегулювання, - Пєсков

Пєсков хоче компромісів від України для миру: що сказав речник Путіна?

Речник російського диктатора Пєсков заявив, що Росія нібито готова до відновлення тристоронніх перемовин про мир, але хоче, щоб Україна продемонструвала "достатню гнучкість".

Про це він заявив у коментарі російським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Це потрібно, ми до цього відкриті й сподіваємося також на відкритість до цього Києва, київських представників. І сподіваємося на продовження миротворчих зусиль наших співрозмовників із Вашингтона", - зазначив він.

За його словами, Київ проявляє "гнучкість", оскільки нібито перебуває у "дуже важкому становищі".

"Але це не та гнучкість, яка необхідна. У Києві чудово знають, що потрібно робити, готовність до яких компромісів потрібно проявити, щоб реально вийти на шлях мирного врегулювання", - додав речник диктатора.

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Що передувало?

  • Раніше у Кремлі заявили, що не виключають відновлення тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Водночас конкретних домовленостей щодо місця і термінів можливої зустрічі наразі немає.
  • Водночас у Путіна визнали, що плану завершення війни проти України наразі немає.

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1810) росія (47672) переговори з Росією (1679)
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Топ коментарі
+8
Ну то значить ще мільйон орків положите, щоб заховить залишки домбаса, як він вам так потрібен
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09.09.2026 16:30 Відповісти
+4
Чого це вони повилазили? Піськов, мерінов?
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09.09.2026 16:40 Відповісти
+4
а якій сенс чути що воно верзе ? Все одне буде Бімбілі Бімбасс, НАТО, рюріковічі, уЗкий изЬік
навіщо обговорювати кацапські бредні ?
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09.09.2026 16:49 Відповісти

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