У Києві чудово знають, які компроміси потрібні РФ, щоб вийти на шлях мирного врегулювання, - Пєсков

Речник російського диктатора Пєсков заявив, що Росія нібито готова до відновлення тристоронніх перемовин про мир, але хоче, щоб Україна продемонструвала "достатню гнучкість".

Про це він заявив у коментарі російським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Це потрібно, ми до цього відкриті й сподіваємося також на відкритість до цього Києва, київських представників. І сподіваємося на продовження миротворчих зусиль наших співрозмовників із Вашингтона", - зазначив він.

За його словами, Київ проявляє "гнучкість", оскільки нібито перебуває у "дуже важкому становищі".

"Але це не та гнучкість, яка необхідна. У Києві чудово знають, що потрібно робити, готовність до яких компромісів потрібно проявити, щоб реально вийти на шлях мирного врегулювання", - додав речник диктатора.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремль пригрозив Україні через відмову від умов "миру": Росія "дуже близька до перемоги"

Що передувало?

Раніше у Кремлі заявили, що не виключають відновлення тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Водночас конкретних домовленостей щодо місця і термінів можливої зустрічі наразі немає.

Водночас у Путіна визнали, що плану завершення війни проти України наразі немає.

Читайте: У "пакеті миру" Кушнера є дуже непогані ідеї, - Зеленський