У Києві чудово знають, які компроміси потрібні РФ, щоб вийти на шлях мирного врегулювання, - Пєсков
Речник російського диктатора Пєсков заявив, що Росія нібито готова до відновлення тристоронніх перемовин про мир, але хоче, щоб Україна продемонструвала "достатню гнучкість".
Про це він заявив у коментарі російським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
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"Це потрібно, ми до цього відкриті й сподіваємося також на відкритість до цього Києва, київських представників. І сподіваємося на продовження миротворчих зусиль наших співрозмовників із Вашингтона", - зазначив він.
За його словами, Київ проявляє "гнучкість", оскільки нібито перебуває у "дуже важкому становищі".
"Але це не та гнучкість, яка необхідна. У Києві чудово знають, що потрібно робити, готовність до яких компромісів потрібно проявити, щоб реально вийти на шлях мирного врегулювання", - додав речник диктатора.
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