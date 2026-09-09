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Новини переговори з РФ
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У Кремлі визнали, що плану завершення війни проти України наразі немає

Пєсков заявив про відсутність плану завершення війни проти України

У Кремлі заявили, що наразі не мають ані оформленого плану, ані "дорожньої карти" щодо завершення розв’язаної Росією війни проти України. Водночас Москва розраховує на відновлення тристоронніх переговорів найближчим часом.

Про це повідомляють російські пропагандистські медіа, зокрема "Інтерфакс", із посиланням на речника російського диктатора Дмитра Пєскова, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, Пєсков відмовився публічно обговорювати можливі пункти врегулювання, пояснивши це відсутністю конкретного документа.

"Ми не хотіли б і не будемо обговорювати у публічному форматі жодних пунктів, тим більше що будь-яких, скажімо так, оформлених, струнких програм або дорожніх карт наразі немає", – заявив він.

Водночас Пєсков стверджує, що існують "загальна ініціатива" та "загальне політичне бажання" відновити тристоронні переговори.

"Ми сподіваємося, що в найближчій перспективі ці переговори будуть відновлені", – додав речник Кремля.

Читайте також: Переговори України та Росії можуть стати можливими через рік: Європа готує план - NYT

Автор: 

Пєсков Дмитро (1810) План перемоги (84) війна в Україні (9164)
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Топ коментарі
+3
підсказка чудова, тільки ви не врахували, що кацапська природа і природа х..ла, це одне ціле і єдине.
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09.09.2026 14:58 Відповісти
+2
Я підсказу лапотним скре.поносцям, шо треба робити. Для початку повісити фюрера свинорейху ***** на спаських воротах їхнього *******, і все розвалиться на їхніх очах.
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09.09.2026 14:57 Відповісти
+2
Пройшло 4,5 роки після Київа за 3 дні, а їбанута русня досі в афує
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09.09.2026 15:00 Відповісти

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