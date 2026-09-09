У Кремлі визнали, що плану завершення війни проти України наразі немає

У Кремлі заявили, що наразі не мають ані оформленого плану, ані "дорожньої карти" щодо завершення розв’язаної Росією війни проти України. Водночас Москва розраховує на відновлення тристоронніх переговорів найближчим часом.

Про це повідомляють російські пропагандистські медіа, зокрема "Інтерфакс", із посиланням на речника російського диктатора Дмитра Пєскова, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, Пєсков відмовився публічно обговорювати можливі пункти врегулювання, пояснивши це відсутністю конкретного документа.

"Ми не хотіли б і не будемо обговорювати у публічному форматі жодних пунктів, тим більше що будь-яких, скажімо так, оформлених, струнких програм або дорожніх карт наразі немає", – заявив він.

Водночас Пєсков стверджує, що існують "загальна ініціатива" та "загальне політичне бажання" відновити тристоронні переговори.

"Ми сподіваємося, що в найближчій перспективі ці переговори будуть відновлені", – додав речник Кремля.

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