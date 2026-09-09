В Кремле заявили, что на данный момент у них нет ни готового плана, ни "дорожной карты" по завершению развязанной Россией войны против Украины. В то же время Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров в ближайшее время.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, в частности "Интерфакс", со ссылкой на пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, Песков отказался публично обсуждать возможные пункты урегулирования, объяснив это отсутствием конкретного документа.

"Мы не хотели бы и не будем обсуждать в публичном формате никаких пунктов, тем более что каких-либо, скажем так, оформленных, четких программ или дорожных карт пока нет", — заявил он.

В то же время Песков утверждает, что существуют "общая инициатива" и "общее политическое желание" возобновить трехсторонние переговоры.

"Мы надеемся, что в ближайшей перспективе эти переговоры будут возобновлены", — добавил представитель Кремля.

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