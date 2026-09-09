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В Киеве прекрасно знают, какие компромиссы нужны РФ, чтобы встать на путь мирного урегулирования, - Песков

Песков хочет от Украины компромиссов ради мира: что сказал пресс-секретарь Путина?

Пресс-секретарь российского диктатора Песков заявил, что Россия якобы готова к возобновлению трехсторонних переговоров о мире, но хочет, чтобы Украина продемонстрировала "достаточную гибкость".

Об этом он заявил в комментарии российским СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Это необходимо, мы открыты для этого и надеемся также на открытость Киева и киевских представителей. И надеемся на продолжение миротворческих усилий наших собеседников из Вашингтона", - отметил он.

По его словам, Киев проявляет "гибкость", поскольку якобы находится в "очень тяжелом положении".

"Но это не та гибкость, которая необходима. В Киеве прекрасно знают, что нужно делать, готовность к каким компромиссам нужно проявить, чтобы реально выйти на путь мирного урегулирования", - добавил пресс-секретарь диктатора.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее в Кремле заявили, что не исключают возобновления трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. В то же время конкретных договоренностей относительно места и сроков возможной встречи пока нет.
  • В то же время в администрации Путина признали, что плана завершения войны против Украины пока нет.

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Автор: 

Песков Дмитрий (2103) россия (89480) переговоры с Россией (1550)
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Топ комментарии
+8
Ну то значить ще мільйон орків положите, щоб заховить залишки домбаса, як він вам так потрібен
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09.09.2026 16:30 Ответить
+4
Чого це вони повилазили? Піськов, мерінов?
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09.09.2026 16:40 Ответить
+4
а якій сенс чути що воно верзе ? Все одне буде Бімбілі Бімбасс, НАТО, рюріковічі, уЗкий изЬік
навіщо обговорювати кацапські бредні ?
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09.09.2026 16:49 Ответить

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