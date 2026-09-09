В Киеве прекрасно знают, какие компромиссы нужны РФ, чтобы встать на путь мирного урегулирования, - Песков

Пресс-секретарь российского диктатора Песков заявил, что Россия якобы готова к возобновлению трехсторонних переговоров о мире, но хочет, чтобы Украина продемонстрировала "достаточную гибкость".

Об этом он заявил в комментарии российским СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Это необходимо, мы открыты для этого и надеемся также на открытость Киева и киевских представителей. И надеемся на продолжение миротворческих усилий наших собеседников из Вашингтона", - отметил он.

По его словам, Киев проявляет "гибкость", поскольку якобы находится в "очень тяжелом положении".

"Но это не та гибкость, которая необходима. В Киеве прекрасно знают, что нужно делать, готовность к каким компромиссам нужно проявить, чтобы реально выйти на путь мирного урегулирования", - добавил пресс-секретарь диктатора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль пригрозил Украине из-за отказа от условий "мира": Россия "очень близка к победе"

Что этому предшествовало?

Ранее в Кремле заявили, что не исключают возобновления трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. В то же время конкретных договоренностей относительно места и сроков возможной встречи пока нет.

В то же время в администрации Путина признали, что плана завершения войны против Украины пока нет.

Читайте: В "мирном пакете" Кушнера есть очень неплохие идеи, - Зеленский