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Кремль не исключает возобновления трехсторонних переговоров между РФ, Украиной и США, - Песков

В Кремле допустили возобновление переговоров между Украиной, США и РФ

В Кремле заявили, что не исключают возобновления трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. В то же время конкретных договоренностей о месте и сроках возможной встречи пока нет.

Об заявлении пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова пишут российские СМИ, в том числе "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

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"Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявление из Киева. Господин Кушнер делал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновления этого трехстороннего формата", - заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

В то же время он отметил, что говорить о конкретном месте и сроках проведения таких переговоров пока "преждевременно".

Песков также заявил о возможности "приближения мира" после переговоров, которые состоялись в Москве и Киеве с участием представителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

"Безусловно, любые попытки, более или менее эффективные, - это один маленький шаг в сторону мира. Мы действительно очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков", - сказал Песков.

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кремль (780) Песков Дмитрий (2100) США (30432) переговоры с Россией (1546) война в Украине (9092)
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Топ комментарии
+4
Дякую цензор за фото лакєя підараса. Ще таке задоволене їбло не бачив.
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07.09.2026 14:18 Ответить
+3
Ти справді "думаєш" ,що з ****** и ко можна про щось домовитися окрім ганебної капітуляції для України, хитродупий парєньок зашифрований? Капітуляції України не буде,а хотєлки ***** це іє капітуляція. Станція аераціїї, плять...
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07.09.2026 14:47 Ответить
+3


процес ...
і рашисти..
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07.09.2026 14:50 Ответить

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