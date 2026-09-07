Кремль не исключает возобновления трехсторонних переговоров между РФ, Украиной и США, - Песков

В Кремле заявили, что не исключают возобновления трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. В то же время конкретных договоренностей о месте и сроках возможной встречи пока нет.

Об заявлении пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова пишут российские СМИ, в том числе "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

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"Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявление из Киева. Господин Кушнер делал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновления этого трехстороннего формата", - заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

В то же время он отметил, что говорить о конкретном месте и сроках проведения таких переговоров пока "преждевременно".

Песков также заявил о возможности "приближения мира" после переговоров, которые состоялись в Москве и Киеве с участием представителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

"Безусловно, любые попытки, более или менее эффективные, - это один маленький шаг в сторону мира. Мы действительно очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков", - сказал Песков.

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