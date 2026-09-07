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Кремль не виключає відновлення тристоронніх переговорів РФ, України та США, - Пєсков

У Кремлі допустили відновлення переговорів між Україною, США та РФ

У Кремлі заявили, що не виключають відновлення тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Водночас конкретних домовленостей щодо місця і термінів можливої зустрічі наразі немає.

Про заяву прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова пишуть російські ЗМІ, зокрема й "Інтерфакс", передає Цензор.НЕТ.

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"Що стосується відновлення тристороннього формату, ви чули вчора заяву з Києва. Пан Кушнер робив такі заяви. Ми теж не виключаємо відновлення цього тристороннього формату", – заявив прессекретар ватажка Кремля Дмитро Пєсков.

Водночас він зазначив, що говорити про конкретне місце та терміни проведення таких переговорів поки "передчасно".

Пєсков також заявив про можливість "наближення миру" після переговорів, які відбулися у Москві та Києві за участю представників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

"Безумовно, будь-які спроби, більш-менш ефективні, – це один маленький крок у бік миру. Ми дійсно дуже високо цінуємо миротворчі зусилля американських переговорників", – сказав Пєсков.

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Автор: 

кремль (512) Пєсков Дмитро (1806) США (22565) переговори з Росією (1676) війна в Україні (9143)
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Топ коментарі
+2
Дякую цензор за фото лакєя підараса. Ще таке задоволене їбло не бачив.
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07.09.2026 14:18 Відповісти
+2
Ти справді "думаєш" ,що з ****** и ко можна про щось домовитися окрім ганебної капітуляції для України, хитродупий парєньок зашифрований? Капітуляції України не буде,а хотєлки ***** це іє капітуляція. Станція аераціїї, плять...
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07.09.2026 14:47 Відповісти
+1
У совку був лозунг, за ******** він звучить так- Я російську забув би тільки за те, що її спілкувалось ху ... ло.
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07.09.2026 14:17 Відповісти

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