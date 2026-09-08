В "пакете мира" Кушнера есть очень неплохие идеи, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров с представителями США было озвучено несколько новых идей относительно мирного урегулирования, которые Украина в настоящее время прорабатывает
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии СМИ.
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"Что касается пакета мирных мер, о котором говорил Кушнер, и новых идей. Скажу вам откровенно, действительно, пара идей была очень неплохих, достойных. Получится ли их актуализировать и сделать действенными, получится ли результат, я пока не знаю.
Но то, что мы поработаем и проработаем детали, а также наше видение, нашу реакцию на эти идеи, — факт", — пояснил президент.
Пока Зеленский не может озвучить эти идеи, потому что сначала над ними нужно поработать.
"А уже потом будем об этом сообщать", — подытожил глава государства.
Визит представителей Трампа в Украину
- Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.
- Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.
- Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.
- Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.
- Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полн решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.
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