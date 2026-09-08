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Новости Фото Результат работы ПВО Массированный комбинированный удар
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Зеленский о массированной атаке РФ: Очень хорошие результаты по сбиванию крылатых ракет, особенно непросто с баллистическими ракетами. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве и области, а также во многих других регионах с ночи продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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По его словам, атака была сложной, и россияне пытались умышленно рассчитать её так, чтобы нанести как можно больший ущерб жизни людей: баллистические, крылатые и противокорабельные ракеты, реактивные "шахеды".

обстрел Украины
обстрел Украины
обстрел Украины
обстрел Украины
обстрел Украины
обстрел Украины
обстрел Украины
обстрел Украины

Каковы последствия в Киеве?

Также Зеленский отметил, что в столице имеются значительные повреждения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры. На данный момент известно о десяти раненых. Всем, кто в этом нуждается, оказывается медицинская помощь. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти тринадцать человек. К сожалению, двое погибли. 

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Другие атаки

В области были нанесены удары по критической инфраструктуре. В Одесской области — по обычному рынку. Двое раненых в Харькове. Поврежден многоквартирный дом.

Утром войска РФ атаковали тепловоз поезда Киев — Сумы на железнодорожной станции в Сумской области. К счастью, пострадавших нет. Продолжается эвакуация людей. Наносились удары также по Запорожью и Днепропетровской области.

"Всего 175 воздушных целей сбили ночью наши воины, но, к сожалению, не все. Несмотря на очень хорошие результаты по крылатым ракетам, с баллистическими ракетами особенно непросто, и каждый день мы доводим до сведения партнеров нашу потребность в перехватчиках. Уже общались об этом с американцами и европейцами, и будут еще встречи, в частности сегодня, с представителями государств и компаний, которые могут помочь с поставками и с нашей антибаллистической системой FREYJA. Благодарю всех партнеров, которые считают помощь Украине в сфере ПВО приоритетом. Это напрямую означает спасение жизней людей", — резюмирует глава государства.

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Что предшествовало?

  • По данным Воздушных сил, Россия ночью атаковала Украину ракетами и 166 дронами: ПВО уничтожила 175 целей.
  • В частности, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: два человека погибли, десять пострадали.
  • Кроме того, рашисты нанесли удар по рынку в пригороде Одессы: в соцсетях пишут, что разрушен "7-й километр".

Автор: 

Зеленский Владимир (25802) Киев (27432) Киевская область (5090) обстрел (35369) Одесса (8466) Одесская область (4742) баллистические ракеты (710) Одесский район (767) реактивный шахед (29)
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Топ комментарии
+9
А що на це скаже твій корєш штірільман? Вот вот вже?
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08.09.2026 09:20 Ответить
+9
Где удары баллистикой по мааацкве, вражина? В Династии, в Двушках, или в Карфагене?
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08.09.2026 09:23 Ответить
+9
Беззмістовне кукурікання квартального обсоса продовжується.
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08.09.2026 09:36 Ответить

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