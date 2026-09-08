Зеленский о массированной атаке РФ: Очень хорошие результаты по сбиванию крылатых ракет, особенно непросто с баллистическими ракетами. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве и области, а также во многих других регионах с ночи продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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По его словам, атака была сложной, и россияне пытались умышленно рассчитать её так, чтобы нанести как можно больший ущерб жизни людей: баллистические, крылатые и противокорабельные ракеты, реактивные "шахеды".

















Каковы последствия в Киеве?

Также Зеленский отметил, что в столице имеются значительные повреждения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры. На данный момент известно о десяти раненых. Всем, кто в этом нуждается, оказывается медицинская помощь. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти тринадцать человек. К сожалению, двое погибли.

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Другие атаки

В области были нанесены удары по критической инфраструктуре. В Одесской области — по обычному рынку. Двое раненых в Харькове. Поврежден многоквартирный дом.

Утром войска РФ атаковали тепловоз поезда Киев — Сумы на железнодорожной станции в Сумской области. К счастью, пострадавших нет. Продолжается эвакуация людей. Наносились удары также по Запорожью и Днепропетровской области.

"Всего 175 воздушных целей сбили ночью наши воины, но, к сожалению, не все. Несмотря на очень хорошие результаты по крылатым ракетам, с баллистическими ракетами особенно непросто, и каждый день мы доводим до сведения партнеров нашу потребность в перехватчиках. Уже общались об этом с американцами и европейцами, и будут еще встречи, в частности сегодня, с представителями государств и компаний, которые могут помочь с поставками и с нашей антибаллистической системой FREYJA. Благодарю всех партнеров, которые считают помощь Украине в сфере ПВО приоритетом. Это напрямую означает спасение жизней людей", — резюмирует глава государства.

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