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Новини Фото Результат роботи ППО Масований комбінований удар
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Зеленський про масовану атаку РФ: Дуже хороші результати щодо збиття крилатих ракет, особливо непросто з балістикою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві та області, а також в багатьох інших регіонах з ночі тривають роботи над ліквідацією наслідків російського удару.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, складна була атака, яку росіяни намагались умисно прорахувати для якомога більшої шкоди життю: балістика, крилаті та протикорабельні ракети, реактивні "шахеди".

обстріл України
обстріл України
обстріл України
обстріл України
обстріл України
обстріл України
обстріл України
обстріл України

Які наслідки у Києві?

Також Зеленський зазначив, що є значні пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури у столиці. Станом на зараз відомо про десятьох поранених. Всім, хто цього потребує, надається медична допомога. Тринадцять людей працівникам ДСНС вдалося врятувати. На жаль, двоє загинули. 

Також читайте: Ранкова атака дронів на Київ: у двох районах є пошкодження та пожежа

Інші атаки

В області були удари по критичній інфраструктурі. На Одещині - по звичайному ринку. Двоє поранених у Харкові. Пошкоджений багатоквартирний будинок.

Вранці війська РФ атакували тепловоз потяга Київ - Суми на залізничній станції на Сумщині. На щастя, без постраждалих. Триває евакуація людей. Били і по Запоріжжю та Дніпровщині.

"Загалом 175 повітряних цілей збили вночі наші воїни, але, на жаль, не всі. Попри дуже хороші результати по крилатих ракетах, особливо непросто з балістикою, і щодня доводимо партнерам цю нашу потребу в перехоплювачах. Вже спілкувалися про це з американцями та європейцями, і будуть ще зустрічі, зокрема сьогодні, з представниками держав та компаній, які можуть допомогти з постачаннями та з нашою антибалістичною системою FREYJA. Дякую всім партнерам, які допомогу Україні з ППО визначають як пріоритет. Це напряму означає зберігати життя людей", - резюмує глава держави.

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Що передувало?

  • За даними Повітряних сил, Росія вночі атакувала Україну ракетами та 166 дронами: ППО знищила 175 цілей.
  • Зокрема, Росія атакувала Київ балістикою: дві людини загинули, десятеро постраждалих.
  • Окрім того, рашисти вдарили по ринку в передмісті Одеси: у соцмережах пишуть, що зруйновано "7-й кілометр.

Автор: 

Зеленський Володимир (26955) Київ (17025) Київська область (4760) обстріл (36677) Одеса (5166) Одеська область (4200) балістичні ракети (740) Одеський район (784) реактивний шахед (30)
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Топ коментарі
+9
А що на це скаже твій корєш штірільман? Вот вот вже?
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08.09.2026 09:20 Відповісти
+9
Где удары баллистикой по мааацкве, вражина? В Династии, в Двушках, или в Карфагене?
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08.09.2026 09:23 Відповісти
+9
Беззмістовне кукурікання квартального обсоса продовжується.
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08.09.2026 09:36 Відповісти

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