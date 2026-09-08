Зеленський про масовану атаку РФ: Дуже хороші результати щодо збиття крилатих ракет, особливо непросто з балістикою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві та області, а також в багатьох інших регіонах з ночі тривають роботи над ліквідацією наслідків російського удару.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, складна була атака, яку росіяни намагались умисно прорахувати для якомога більшої шкоди життю: балістика, крилаті та протикорабельні ракети, реактивні "шахеди".
Які наслідки у Києві?
Також Зеленський зазначив, що є значні пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури у столиці. Станом на зараз відомо про десятьох поранених. Всім, хто цього потребує, надається медична допомога. Тринадцять людей працівникам ДСНС вдалося врятувати. На жаль, двоє загинули.
Інші атаки
В області були удари по критичній інфраструктурі. На Одещині - по звичайному ринку. Двоє поранених у Харкові. Пошкоджений багатоквартирний будинок.
Вранці війська РФ атакували тепловоз потяга Київ - Суми на залізничній станції на Сумщині. На щастя, без постраждалих. Триває евакуація людей. Били і по Запоріжжю та Дніпровщині.
"Загалом 175 повітряних цілей збили вночі наші воїни, але, на жаль, не всі. Попри дуже хороші результати по крилатих ракетах, особливо непросто з балістикою, і щодня доводимо партнерам цю нашу потребу в перехоплювачах. Вже спілкувалися про це з американцями та європейцями, і будуть ще зустрічі, зокрема сьогодні, з представниками держав та компаній, які можуть допомогти з постачаннями та з нашою антибалістичною системою FREYJA. Дякую всім партнерам, які допомогу Україні з ППО визначають як пріоритет. Це напряму означає зберігати життя людей", - резюмує глава держави.
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