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Новини Атака безпілотників на Одесу
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Рашисти вдарили по ринку в передмісті Одеси: у соцмережах пишуть, що зруйновано "7-й кілометр". ВIДЕО

Вночі війська РФ завдали удару по ринку у передмісті Одеси.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Є постраждалий та пошкодження

За даними ОВА, пошкоджено торговельні павільйони.

Також зазначається, що в результаті атаки постраждав 58-охоронець. Його госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу.

Неофіційна інформація

У соцмережах пишуть, що РФ зруйнувала ринок "7-й кілометр".

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обстріл (36586) Одеса (5162) Одеська область (4190) ринок (393) Одеський район (780)
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Топ коментарі
+6
7 км великий, двома ракетами не зруйнуєш.
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08.09.2026 08:53 Відповісти
+4
ну врядле 7 километр можно разрушить одной ракетой, там и 100 и 200 не хватит. Но очередной варварский акт со сторонй какцапстана сделан. дай бог чтобы без жертв было
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08.09.2026 09:18 Відповісти
+4
Як скоро до зеленої влади дійде, що не можна красти на дронах (на ракетах то відімо данність) бо наших ударів дронів по РФ вже дуже мало. У нас кошмарна пропорція, раз в три дні обозначіть якійсь НПЗ, котрий сто разів вже атакували, і сто складів, заводів у нас.
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08.09.2026 09:21 Відповісти

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