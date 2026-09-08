Рашисти вдарили по ринку в передмісті Одеси: у соцмережах пишуть, що зруйновано "7-й кілометр". ВIДЕО
Вночі війська РФ завдали удару по ринку у передмісті Одеси.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Є постраждалий та пошкодження
За даними ОВА, пошкоджено торговельні павільйони.
Також зазначається, що в результаті атаки постраждав 58-охоронець. Його госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу.
Неофіційна інформація
У соцмережах пишуть, що РФ зруйнувала ринок "7-й кілометр".
Топ коментарі
+6 Денис Войцеховський #623510
показати весь коментар08.09.2026 08:53 Відповісти Посилання
+4 Владислав В.
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+4 Андрій Лавриненко
показати весь коментар08.09.2026 09:21 Відповісти Посилання
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