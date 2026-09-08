Рашисти вдарили по ринку в передмісті Одеси: у соцмережах пишуть, що зруйновано "7-й кілометр". ВIДЕО

Вночі війська РФ завдали удару по ринку у передмісті Одеси.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Є постраждалий та пошкодження

За даними ОВА, пошкоджено торговельні павільйони.

Також зазначається, що в результаті атаки постраждав 58-охоронець. Його госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу.

Неофіційна інформація

У соцмережах пишуть, що РФ зруйнувала ринок "7-й кілометр".

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