Рашисты нанесли удар по рынку в пригороде Одессы: в соцсетях пишут, что разрушен "7-й километр"
Ночью войска РФ нанесли удар по рынку в пригороде Одессы.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть пострадавший и повреждения
По данным ОГА, повреждены торговые павильоны.
Также отмечается, что в результате атаки пострадал 58-летний охранник. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Неофициальная информация
В соцсетях пишут, что РФ разрушила рынок "7-й километр".
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