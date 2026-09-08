Рашисты нанесли удар по рынку в пригороде Одессы: в соцсетях пишут, что разрушен "7-й километр"

Ночью войска РФ нанесли удар по рынку в пригороде Одессы.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть пострадавший и повреждения

По данным ОГА, повреждены торговые павильоны.

Также отмечается, что в результате атаки пострадал 58-летний охранник. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Неофициальная информация

В соцсетях пишут, что РФ разрушила рынок "7-й километр".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент сбивания Силами обороны российского "Шахеда" в небе над Одесской областью. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг массированно атаковал ключевые магистральные объекты энергетики Одесской области: наблюдаются масштабные отключения электроэнергии, - ДТЭК