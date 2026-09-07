Момент сбивания Силами обороны российского "Шахеда" в небе над Одесской областью

В сети появилась видеозапись, на которой бойцы Сил обороны сбили российский "Шахед" в воздухе во время атаки врага на Одесскую область.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники мастерски перехватили "Шахед" и уничтожили его в воздухе.

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На кадрах виден момент попадания и взрыв российского БПЛА.

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