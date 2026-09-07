Пилоты МиГ-29 авиабомбой AASM HAMMER уничтожили пункт управления БПЛА оккупантов
Пилоты истребителей МиГ-29 нанесли удар по зданию, где оккупанты оборудовали пункт управления БПЛА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведка обнаружила место дислокации противника и передала его координаты экипажам Воздушных сил Украины.
Прицельным ударом авиабомбы AASM HAMMER здание было уничтожено вместе с живой силой противника внутри.
Кадрами поделился один из украинских пилотов в своем Telegram-канале.
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