Пілоти МіГ-29 авіабомбою AASM HAMMER знищили пункт управління БпЛА окупантів. ВIДЕО
Пілоти винищувачів МіГ-29 завдали удару по будівлі, де окупанти облаштували пункт управління БпЛА.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка виявила місце дислокації противника та передала його координати екіпажам Повітряних сил України.
Прицільним ударом авіабомби AASM HAMMER будівлю було знищено разом із живою силою противника всередині.
Кадрами поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі.
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