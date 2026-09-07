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Пілоти МіГ-29 авіабомбою AASM HAMMER знищили пункт управління БпЛА окупантів. ВIДЕО

Пілоти винищувачів МіГ-29 завдали удару по будівлі, де окупанти облаштували пункт управління БпЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка виявила місце дислокації противника та передала його координати екіпажам Повітряних сил України.

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Прицільним ударом авіабомби AASM HAMMER будівлю було знищено разом із живою силою противника всередині.

Кадрами поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі.

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