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Влучання ракети комплексу 2С6 по повітряній цілі противника: бойова робота бійців 1020-го ЗРАП. ВIДЕО

Бійці 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку показали бойову роботу по повітряних цілях під час атаки противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, військовослужбовці за допомогою зенітного ракетно-гарматного комплексу 2С6 здійснили пуск ракети 9М311 по ворожій цілі та уразили її.

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Унаслідок точного влучання ціль була знищена.

На оприлюднених кадрах видно момент ураження та падіння ворожого літального апарата.

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