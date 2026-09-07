Влучання ракети комплексу 2С6 по повітряній цілі противника: бойова робота бійців 1020-го ЗРАП. ВIДЕО
Бійці 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку показали бойову роботу по повітряних цілях під час атаки противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, військовослужбовці за допомогою зенітного ракетно-гарматного комплексу 2С6 здійснили пуск ракети 9М311 по ворожій цілі та уразили її.
Унаслідок точного влучання ціль була знищена.
На оприлюднених кадрах видно момент ураження та падіння ворожого літального апарата.
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